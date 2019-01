La nouvelle fusée Starship construite par SpaceX se dévoile en images

Désormais renommée Starship, la nouvelle fusée imaginée par SpaceX pour conquérir l’espace se faisait attendre depuis de nombreuses semaines, à tel point que l’on se demandait quand elle sortirait des hangars de l’entreprise. C’est aujourd’hui chose faite, images à l’appui, publiées sur Twitter par Elon Musk lui-même ainsi que par une autre utilisatrice du réseau social.

Et ce qui est certain, c’est que le résultat est tout à fait impressionnant. En effet, en termes de design, c’est une grande première : l’engin ressemble à un vaisseau digne des meilleurs space operas, bien loin des lanceurs que l’on a l’habitude de voir chez Ariane ou les autres constructeurs.

S’il est encore loin d’être terminé et donc de pouvoir voler, l’appareil en impose déjà, à commencer par sa taille, que l’on imagine grâce à la combinaison d’astronaute positionnée à côté. C’est la même qui équipait Starman lors de son voyage vers les étoiles.

Starship test flight rocket just finished assembly at the @SpaceX Texas launch site. This is an actual picture, not a rendering. pic.twitter.com/k1HkueoXaz

— Elon Musk (@elonmusk) 11 janvier 2019