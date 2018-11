Elon Musk renomme la fusée Big Fucking Rocket en Starship

Dans un tweet partagé il y a quelques heures, Elon Musk a annoncé un léger rebranding de la fusée et du booster de sa Big Fucking Rocket, qui s’appellent désormais respectivement Starship et Super Heavy.

Renaming BFR to Starship — Elon Musk (@elonmusk) 20 novembre 2018

À cela, il a ajouté : « Techniquement, il y a deux parties : Starship est le vaisseau spatial/étage supérieur, et Super Heavy est le propulseur de fusée nécessaire pour échapper à la gravité profonde de la Terre (inutile pour les autres planètes ou les lunes) ». Ce changement de nom est l’occasion de revenir sur les avancées de SpaceX et de sa fusée réutilisable.

Starship, le prochain pari spatial d’Elon Musk

Il y a quelques mois, Elon Musk dévoilait plusieurs images de la Big Falcon Rocket, régulièrement renommée sous le nom de Big Fucking Rocket (BFR). Le nouveau nom se veut plus sobre, car il se traduit littéralement par « vaisseau spatial », mais également plus ambitieux. Si un utilisateur de Twitter a fait remarquer que ce nom ne convenait pas, car l’objet n’était pas destiné à se rendre hors de notre système solaire, Musk a répliqué que les prochains lanceurs de cette même génération en seraient capables.

Starship sera également l’engin utilisé lors du voyage privé organisé pour le milliardaire japonais Yusaku Maezawa et quelques-uns de ses amis peintres. Pour rappel, celui-ci a participé à une intervention publique conjointe avec Musk, se disant très enthousiaste de partir faire un voyage touristique lunaire avec SpaceX.

Plus globalement, Musk et SpaceX prévoient que Starship devienne leur lanceur principal, au détriment de la Falcon 9 et de la Falcon Heavy. Cette information vient de l’entrepreneur lui-même, qui a déclaré il y a peu : « D’ailleurs, SpaceX ne prévoit plus de mettre à niveau la deuxième étape du Falcon 9 pour la réutilisation. Nous accélérerons le BFR à la place. Le nouveau design est très excitant ! Délicieusement contre-intuitif ».

Source