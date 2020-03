Nubia dévoile le Red Magic 5G : Snapdragon 865, écran 144 Hz et système de ventilation

En ce début d’année, les présentations de nouveaux smartphones haut de gamme s’enchaînent. Après le Samsung Galaxy S20 Ultra, le Xiaomi Mi 10 Pro, le Realme X50 Pro 5G, l’Oppo Find X2 ou encore le Vivo Nex 3S 5G, la marque chinoise Nubia dévoile, à son tour, le Red Magic 5G.

Les smartphones Red Magic de Nubia sont des appareils orientés gaming et de ce fait, le nouveau modèle de cette gamme a un design qui correspond à cette niche.

Un smartphone haut de gamme pour les gamers

Mais ce qui distingue cet appareil de ses prédécesseurs, c’est que celui-ci est équipé du nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 865, qui équipe la plupart des nouveaux smartphones haut de gamme de cette année.

L’un des points forts de l’appareil est son écran. Depuis quelque temps, les constructeurs passent du taux de rafraichissement standard de 60 Hz à un taux plus élevé. Et en ce qui concerne cette caractéristique, Nubia n’a pas fait de demi-mesures puisque le Red Magic 5G est équipé d’un écran AMOLED de 6,65 pouces de diagonale, avec une résolution FHD+, et un taux de rafraichissement de 144 Hz. Le taux d’échantillonnage tactile est quant à lui de 240 Hz.

En substance, combiné au meilleur processeur Qualcomm du moment, le taux de rafraichissement élevé de l’écran devrait permettre d’avoir des animations très fluides, en particulier sur les jeux vidéo. Le scanner d’empreintes digitales est intégré à cet écran.

Autre point qui distingue le Nubia Red Magic 5G : le système de ventilation. Au système de refroidissement liquide, le constructeur combine en effet deux petits ventilateurs qui rappellent le mécanisme utilisé par les ordinateurs, et qui permettent de dissiper encore plus la chaleur.

Pour le reste de la fiche technique, on a des configurations tout à fait acceptables pour un flagship. Le Nubia Red Magic 5G a une batterie de 4 500 mAh compatible avec la recharge rapide 55 W, une mémoire RAM de 8, 12 ou 16 Go, et un stockage de 128 Go ou de 256 Go.

Pour les photos et les vidéos, l’appareil a une caméra frontale de 12 mégapixels et trois caméras sur le dos : un capteur principal de 65 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un macro de 2 mégapixels.

En Chine, ce smartphone orienté gaming coûte entre l’équivalent de 486 euros et l’équivalent de 640 euros, en fonction de la combinaison de mémoire RAM et de stockage interne.