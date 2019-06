One to One Biarritz : un événement incontournable pour les experts du marketing digital

A l’instar de One to One Monaco sur le e-commerce, One to One Biarritz s’impose depuis 6 ans comme un événement majeur pour les décideurs du marketing digital.

One to One Biarritz 2019 : 700 experts attendus

Le focus sur les rencontres business, les prises de parole de speakers renommés et le networking dans un cadre privilégié constituent les trois principaux ingrédients de la recette de One to One Biarritz, avec pas moins de 700 experts attendus pour l’édition 2019.

75 partenaires exposeront et présenteront leur solution. On y retrouvera ainsi Advalo, Notify, Emarsys, Rakuten ou encore Quantcast. Quant aux annonceurs, ils seront au nombre de 400, sélectionnés sur la base de leur projet d’investissement, avec une promesse claire : « faire son benchmark annuel en 3 jours avec des prestataires sélectionnés par ses pairs ! ».

Les entreprises intéressées peuvent faire une demande de participation afin d’être invitées à rejoindre les participants de One to One Biarritz. Elles pourront bénéficier d’une prise en charge intégrale pendant 3 jours afin de se concentrer sur le business ! (rendez-vous business, ateliers experts, plénières, soirées networking, trajet, hébergement et repas).

Demander votre invitation

Le premier speaker dévoilé

Outre les RDV business, la programmation de One to One Biarritz s’articule autour de cinq grandes keynotes et d’une trentaine d’ateliers thématiques.

Les speakers sont sélectionnés par le comité éditorial de l’événement dans lequel figurent par exemple David Nedzela, Directeur Marketing & CRM du groupe FNAC-DARTY, David Bernard Bret, Directeur Stratégie Marketing d’Eurosport ou encore Fabienne Blanquart, Head of digital Acceleration chez CANAL+.

Les Keynotes seront progressivement annoncées et le premier intervenant prestigieux vient d’être dévoilé. Il s’agit de Tom Fishburne, Content Evangelist et caricaturiste, revendiquant un « marketing with a sense of humor ». Il a su mettre à profit ce talent pour aider les marques à communiquer autrement. Sa société, Marketoonist, a en effet développé des campagnes marketing créatives pour Google, IBM ou encore LinkedIn. Affirmant que le sens de l’humour est l’un des outils les plus importants dans le business (cf. son Ted Talk), il devrait régaler les participants en ouverture de One to One Biarritz.

Quant aux workshops, ils sont animés par les fournisseurs de solution, le plus souvent sous l’angle de la résolution d’une problématique ou du retour d’expérience d’un client. L’occasion de plonger dans des applications concrètes et de s’intéresser de plus près aux gains de performances générés par les solutions e-marketing.

Enfin, n’oublions pas ce qui fait l’ambiance unique de One to One Biarritz : le Pays Basque et les multiples animations qui rythment le programme des 3 jours. La soirée Digit’Halles, au sein des Halles de Biarritz, propose aux participants de se régaler des produits des producteurs locaux sous un format très convivial. L’autre occasion de profiter du cadre et de networker est la soirée « Out of the box » riche en surprises, dans un lieu magique. Sans oublier les sessions d’initiation au rugby avec les joueurs du Biarritz Olympique, très attendues des sportifs matinaux (allez donc jeter un œil aux belles photos du compte Instagram).

Terminons par le témoignage de Carole LATYCHKO, Directrice Marketing de SCENTYS : « Ma première participation à cet événement, qui s’est révélé très enrichissant et inspirant. Un sommet très qualitatif, nourri de belles rencontres et d’échanges qui permettent, grâce à la myriade d’univers et d’acteurs représentés, de penser ‘out of the box’ et de transposer certaines best practices… »

Demander votre invitation

En vue de l’événement, des enquêtes sont en cours pour cerner les perceptions et les attentes des spécialistes du marketing sur trois sujets phare. N’hésitez pas à prendre quelques minutes pour y répondre :