OnePlus dévoile le OnePlus 8T Concept, un smartphone caméléon à couper le souffle

Comme son nom l’indique, le OnePlus 8T Concept est un concept-phone. Il ne sera donc jamais commercialisé mais sert de vitrine technologique à OnePlus, un peu à la manière des concept-cars dans l’industrie automobile.

Le constructeur s’était déjà illustré avec le OnePlus Concept One, un smartphone équipé de capteurs photo totalement invisibles. Avec le OnePlus 8T Concept, la marque joue les caméléons.

Le smartphone est en effet capable de changer de couleur (du bleu foncé au gris clair) en fonction de votre respiration. Il se drape d’une couleur lors des inspirations et d’une autre quand vous expirez. Ce changement de coloris intervient également lorsque vous recevez un appel.

« Créer une interaction plus naturelle entre les utilisateurs et l’appareil »

Le OnePlus 8T Concept est le symbole d’une nouvelle philosophie chez OnePlus. Le constructeur souhaite « créer une interaction plus naturelle entre les utilisateurs et l’appareil ». Soit. Mais pour obtenir ces résultats, le constructeur combine de l’électronique et de la chimie.

Ainsi, le OnePlus 8T Concept est équipé de la technologie mmWave. Emprunté à la 5G, ce module radar permet de transmettre et recevoir des ondes électromagnétiques. « Lors de la réception d’ondes électromagnétiques, le traitement du signal numérique (DSP) et le processeur effectuent le traitement du signal et des informations, permettant à l’appareil de percevoir, capturer, localiser et suivre des objets » explique OnePlus.

Intervient ensuite la chimie. Un film de verre contenant de l’oxyde métallique change de couleur en fonction des interactions faites avec le smartphone. OnePlus explique :

L’état de valence des ions métalliques variant sous différentes tensions, cela signifie que lorsque l’oxyde métallique s’active, la couleur du verre change de couleur, passant d’un bleu foncé à un argent clair.

Il en résulte un smartphone étonnant au design inspiré des sources chaudes de Pamukkale en Turquie réputées pour leurs reflets multicolores. Pour le reste, le OnePlus 8T Concept est un OnePlus 8T. Même batterie, même écran, mêmes composants.

Avec ce OnePlus 8T Concept, OnePlus tient ses fans en haleine. Après une année 2020 riche en rebondissements et l’adoption d’une nouvelle stratégie, tous les yeux sont tournés vers le OnePlus 9, prochain smartphone haut de gamme de la marque. Les enjeux pour OnePlus sont vitaux puisque son avenir dépendra certainement de l’accueil réservé à ce modèle. La prochaine keynote sera aussi l’occasion de dévoiler la première montre connectée estampillée OnePlus. Et au passage de rassurer les fans qui, il faut bien le dire, se sont un peu perdus dans les propositions du constructeur en 2020.