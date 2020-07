OnePlus Nord : un prix inférieur à 500 €, des caméras qui défient les modèles hors de prix

OnePlus s’est fait une place sur le marché des smartphones en vendant des smartphones abordables, mais dont les performances sont impressionnantes. Mais petit à petit, les appareils OnePlus sont montés en gamme. Et les derniers modèles de la marque, le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro, sont tout à fait comparables avec les smartphones comme le Galaxy S20 ou le Mi 10 de Xiaomi. Mais les prix sont également plus élevés.

Le problème, c’est que de nombreux fans de OnePlus voulaient des produits de la marque qui sont plus abordables. Et de ce fait, la marque chinoise a décidé de lance une nouvelle gamme d’appareils abordables, mais avec peu de compromis. Le premier modèle de cette gamme est le OnePlus Nord, dont le nom a été récemment dévoilé par l’entreprise.

En attendant la présentation officielle du OnePlus Nord au mois de juillet, OnePlus ne cesse de faire du teasing pour cet appareil. Et récemment, dans une interview accordée au site TechRadar, Carl Pei, l’un des co-fondateurs de OnePlus, a révélé de nouveaux détails.

Flagship killer

Tout d’abord, l’article de TechRadar nous indique que sur ce modèle, OnePlus ne négligera pas la caméra. Après tout, il s’agit de l’un des critères les plus importants aujourd’hui. Aussi, OnePlus proposera, sur le OnePlus Nord, un ensemble de caméras qui sont comparables à ce que l’on trouve sur les modèles « flagships » qui peuvent coûter deux fois plus cher.

L’interview confirme également les rumeurs au sujet du processeur. Le OnePlus Nord sera bien équipé du SoC Snapdragon 765 G de Qualcomm. Si ce processeur n’a pas les mêmes performances que le Snapdragon 865 qui est utilisé par le OnePlus 8, il s’agit d’une alternative plus abordable qui permet néanmoins d’avoir de très bonnes performances. Et ce processeur permettra également à OnePlus de proposer des modèles 5G.

Le responsable de OnePlus a également évoqué le design. Et si celui-ci n’est pas entré dans les détails, il a cependant assuré que le OnePlus Nord aura la même qualité et fera l’objet des mêmes contrôles que les modèles qui coûtent plus cher.

Pour le moment, beaucoup de détails sur le OnePlus Nord n’ont pas encore été dévoilés. Mais on peut déjà avoir la certitude que ce modèle fera partie des principaux concurrents de l’iPhone SE 2020 qui, de son côté, a une caméra très modeste. En revanche, cet iPhone milieu de gamme utilise le même processeur haut de gamme que l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro. Et cela, d’après Apple, pourrait séduire de nombreux utilisateurs d’Android.