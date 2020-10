OnePlus Nord : une nouvelle édition pour les fans de la première heure ?

Ce mercredi 14 octobre, OnePlus va officialiser son tout nouveau OnePlus 8T, qui sera disponible (entre autres) en édition Aquamarine Green. Toutefois, le groupe chinois va également profiter de l’occasion pour officialiser (au moins) une nouvelle variante d’un autre smartphone maison, le OnePlus Nord.

Tout récemment, on évoquait sur Presse-citron la possibilité pour OnePlus de lever le voile sur deux autres terminaux estampillés Nord d’ici la fin du mois d’octobre. De son côté, le compte Twitter de OnePlus vient tout juste d’officialiser l’arrivée, ce 14 octobre, d’une nouvelle édition du OnePlus Nord.

Beauty is everywhere. Find it with #OnePlusNord.

Know more October 14 – https://t.co/tKWwNuN8Hv pic.twitter.com/z54y3cjomi

