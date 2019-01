OnePlus : le prochain smartphone compatible avec la recharge sans fil ?

De la recharge sans fil bientôt chez OnePlus ?

Certains le savent peut-être, mais le groupe OnePlus est intimement lié à Oppo, qui vient de rejoindre le Wireless Power Consortium. Selon toute vraisemblance, Oppo va donc proposer bientôt des terminaux compatibles avec la recharge sans fil, et OnePlus devrait logiquement emboîter le pas. Rappelons que le consortium WPC se charge de promouvoir la recharge sans fil Qi, et qu’il compte dans ses rangs de nombreux géants comme Apple, Huawei, Samsung…

Du côté de chez OnePlus, on vient de lancer le OnePlus 6T McLaren Edition, un smartphone surpuissant (voir notre test complet), qui bénéficie de quelques fonctions innovantes comme le Screen Unlock ou le Warp Charge 30, mais difficile de ne pas tiquer face à l’absence de recharge sans fil… Selon le constructeur, l’absence de recharge sans fil est justifiée par la relative lenteur de cette dernière, notamment si on la compare aux systèmes Dash Charge et Warp Charge, d’une rapidité assez insolente.

Une recharge sans-fil un peu lente certes, mais néanmoins très appréciée par de nombreux utilisateurs, et qui plus est embarquée désormais dans certains véhicules. Rappelons au passage que le OnePlus 6T (comme le OnePlus 6) dispose d’un dos en verre, et aurait donc tout à fait pu être compatible avec la recharge Qi.

Rappelons que OnePlus souhaite proposer le premier smartphone 5G en 2019, et s’appuiera pour cela sur l’opérateur britannique EE, qui devrait lancer la 5G dans un peu plus d’une quinzaine de villes en 2019. Evidemment, le smartphone en question sera également équipé de la nouvelle puce Qualcomm Snapdragon 855. Selon les rumeurs, ce OnePlus 5G ne serait pas le futur OnePlus 7, et le groupe proposerait alors deux types de smartphones bien distincts. Reste à savoir maintenant si ces deux terminaux seront compatibles avec la recharge sans fil…