OnePlus présenterait ses concurrents des AirPods au mois de juillet

L’iPhone est toujours la principale source de revenus d’Apple, mais petit à petit, la firme de Cupertino voit ses services ainsi que la catégorie wearables (qui inclut l’Apple Watch et les AirPods) croitre. D’ailleurs, au premier trimestre, alors que les ventes d’iPhone ont baissé, ces deux catégories ne semblent pas avoir connu la crise puisque les revenus étaient toujours en hausse. Et visiblement, le succès des wearables d’Apple inspire ses concurrents. Il y a deux mois, Oppo avait levé le voile sur ses premiers écouteurs « true wireless ». Et visiblement, OnePlus s’apprête aussi à emboiter le pas.

Actuellement, OnePlus vend déjà des écouteurs sans fils « Bullets Wireless ». Mais la marque chinoise ne propose pas encore d’écouteurs réellement sans fils comme les AirPods d’Apple.

Cela pourrait néanmoins changer cette année puisque d’après de nouvelles rumeurs, des écouteurs sans fils OnePlus, avec un design très proche de celui des AirPods seraient dans les tuyaux. Il y a quelques jours, le site 9to5Google a publié un article qui relaie une publication du compte Twitter Max J (une source de « fuite » à laquelle de nombreux médias accordent du crédit) sur laquelle on voit une image qui serait celle des prochains écouteurs de OnePlus, ainsi qu’une indication qui suggère que la présentation se fera au mois de juillet.

Une présentation avec le OnePlus Z ?

Bien entendu, étant donné que ces informations ne proviennent pas d’une source officielle, celles-ci sont à considérer avec une extrême prudence. Néanmoins, si OnePlus présente ses concurrents des AirPods au mois de juillet, il est tout à fait possible que ces écouteurs soient dévoilés en même temps que le OnePlus Z. En effet, d’après d’autres sources, OnePlus s’apprêterait à dévoiler un nouveau smartphone baptisé OnePlus Z. Et la présentation de cet appareil pourrait aussi se faire en juillet. A priori, le OnePlus Z devrait être un smartphone milieu de gamme, avec une fiche technique proche de celle du OnePlus 8. L’appareil se positionnerait comme un concurrent du Pixel 4a de Google et de l’iPhone SE (2020) d’Apple.