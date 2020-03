OnePlus se lance dans le paiement mobile avec OnePlus Pay

Alors qu’aujourd’hui, vous avez déjà le choix (selon les modèles de smartphone que vous utilisez) entre Google Pay, Samsung Pay et Apple Pay, un nouvel acteur entre discrètement dans le marché des services de paiement par mobile : OnePlus. En septembre 2019, lors du lancement du OnePlus 7T, la marque chinoise avait déjà indiqué son intention d’entrer dans ce marché. Et aujourd’hui, c’est chose faite.

Comme le rapportent nos confrères de 9to5Google, l’annonce de OnePlus Pay a été faite en Chine. Et pour le moment, le service n’est disponible que dans ce pays. Néanmoins, OnePlus voudrait également proposer OnePlus Pay en Inde et aux États-Unis. D’autre part, OnePlus Pay ne serait pour le moment pris en charge que par deux modèles : le OnePlus 7T et le OnePlus 7T Pro, les deux modèles que l’entreprise a dévoilés au deuxième semestre 2020.

Une nouveauté pour le OnePlus 8 ?

Bien évidemment, étant donné les nombreux obstacles réglementaires, ainsi que la nécessité de nouer des partenariats avec des banques, on s’attend à ce qu’un déploiement international de ce service de paiement mobile se fasse progressivement (comme ce fut le cas pour Apple Pay, par exemple).

Cependant, il n’est pas à exclure que OnePlus décide d’évoquer ce système de paiement mobile lors de la présentation de ses prochains smartphones haut de gamme : le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro. Ces appareils, qui seront des concurrents du Galaxy S20 Ultra et du Mi 10 Pro de Xiaomi, seront présentés au mois d’avril. Ceux-ci devraient utiliser un processeur Snapdragon 865, avoir des écrans OLED avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, et, comme l’a déjà révélé OnePlus, profiter de la 5G.

Mais d’après certaines rumeurs, en plus du OnePlus 8 et du OnePlus 8 Pro, la marque pourrait également proposer une version moins puissante, mais plus abordable, qui serait appelée OnePlus 8 Lite. Cet appareil serait le parfait concurrent pour d’autres smartphones milieu de gamme qui devraient sortir cette année, comme le Pixel 4a de Google ou l’iPhone 9 d’Apple.