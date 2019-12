OnePlus travaille sur des concurrents aux AirPods Pro d’Apple

Des OnePlus Bullets Wireless Pro bientôt ?

Depuis quelques semaines maintenant, Apple propose en boutiques ses nouveaux écouteurs AirPods Pro. Une nouvelle paire d’écouteurs sans fil qui intègrent cette fois un système de réduction active du bruit. Des écouteurs très efficaces, à en croire le test de Vincent pour Presse-Citron. Du côté de chez OnePlus, il semblerait que l’on prépare activement la riposte…

En effet, selon Max J., réputé notamment pour ses leaks concernant Samsung, OnePlus prépare actuellement une toute nouvelle génération d’écouteurs Bullets Wireless. En effet, si les écouteurs Bullets Wireless 2 sont actuellement disponibles au prix de 69 euros seulement sur le site officiel OnePlus, ces derniers disposent encore et toujours d’un fil… Et, on le sait, dans le monde de la tech, un fil qui pendouille, c’est « so 2018 » !

En effet, la tendance actuelle est clairement aux écouteurs wireless, soit sans le moindre câble, et simplement deux écouteurs à se loger dans chaque oreille. C’est précisément sur cela que serait actuellement en train de travailler OnePlus, avec la volonté de faire monter d’un cran sa gamme d’écouteurs au début de l’année 2020. Cela reste pour l’heure au simple stade de rumeur, mais il parait plus que plausible de voir débarquer très bientôt ces nouveaux Bullets Wireless « wireless ».

Toujours plus cher ?

A voir maintenant si OnePlus profitera du fait de couper le cordon pour intégrer également une fonction de réduction active du bruit ambiant. Evidemment, si le modèle actuel (Bullets Wireless 2) est proposé à seulement 99 euros, il va sans dire qu’un nouveau modèle wireless, qui plus est doté (peut-être) d’un système de réduction du bruit, sera affiché à un tarif bien supérieur. Une hausse de tarif qui ne fait pas forcément peur à OnePlus, puisque ce dernier, jadis spécialiste des smartphones à prix agressifs, n’hésite pas à afficher aujourd’hui des tarifs allant jusqu’à 859 euros pour le OnePlus 7T Pro McLaren Edition.

Rappelons à ce sujet qu’il se murmure que OnePlus travaillerait également sur un nouveau smartphone « moins cher« , et l’on pourrait donc prochainement découvrir un OnePlus 8 Lite, en plus des modèles classiques et Pro.