Openbook, un anti-Facebook open source et sans pistage des utilisateurs

Si vous ne voulez plus du pistage de Facebook, Openbook sera peut-être fait pour vous.

Openbook, c’est le nom du prochain réseau social qui s’apprête à concurrencer Facebook. Et si vous en avez assez de la façon dont Facebook exploite (mais ne vend pas) vos données afin de cibler de la publicité, cela risque de vous intéresser.

En effet, comme le rapporte le Financial Times, qui révèle ce nouveau projet, les créateurs de cette future plateforme souhaitent faire mieux que Facebook en matière de protection de données. Tout d’abord, le site sera open source, ce qui signifie qu’il sera possible d’analyser son code afin d’en étudier le fonctionnement. Et contrairement à Facebook, Openbook ne pistera pas ses utilisateurs, et ne gagnera pas d’argent via de la publicité.

D’autres différences pourraient distinguer Openbook de son rival à 2 milliards d’utilisateurs. « Il s’agit vraiment de construire un réseau social qui respecte la vie privée de ses utilisateurs, c’est le principal moteur pour moi. Mais nous avons réalisé que si nous voulions vraiment réussir, nous avions vraiment besoin d’en apporter plus sur la table, nous ne voulions pas seulement construire un clone Facebook », a déclaré Joel Hernandez, le patron de cette nouvelle initiative. D’après le FT, il aurait souhaité créer une alternative moins invasive à Facebook depuis longtemps, mais aurait décidé d’agir maintenant afin de profiter de l’effet Cambridge Analytica sur l’opinion publique concernant la vie privée. Il prévoirait d’apporter plus personnalisations et d’éléments qui rendront Openbook « plus joyeux ».

L’initiative Openbook est également soutenue par Philip Zimmermann, l’inventeur du programme de chiffrement PGP.

Un marketplace à la place de la publicité

Pour gagner de l’argent, Openbook adoptera un modèle économique différent de celui de Facebook. En effet, au lieu d’utiliser les données d’utilisateurs pour cibler de la publicité, il devrait lancer une sorte de place de marché sur lequel il sera possible de vendre (et via laquelle Openbook pourra prélever des commissions).

Mais pour le moment, l’initiative devra d’abord passer par la case crowdfnding. En effet, au lieu de faire une levée de fonds classique, ses créateurs ont décidé de lancer une campagne de financement participatif sur Kickstarter, qui devrait débuter mardi. Si tout se passe bien, les premiers à accéder à la beta d’Openbook devraient ainsi être les contributeurs de cette campagne.

Ensuite, Openbook pourrait également profiter de la portabilité des données imposée par le RGPD afin de permettre à ses nouveaux utilisateurs de transférer leurs informations personnelles de Twitter ou Facebook vers la nouvelle plateforme.

Si l’idée de créer une alternative à Facebook avec plus de confidentialité ne peut être que louable, il reste également à savoir si cette nouvelle plateforme sera adoptée par la masse. D’autres sites ont déjà essayé de se faire une place dans le paysage des réseaux sociaux. Mais la plupart de ceux-ci ont échoué. On pourrait citer l’exemple de Mastodon, un rival open source et décentralisé de Twitter qui a fait le buzz pendant une semaine, avant de sombrer dans l’oubli.