L’opérateur de trottinettes Voi offre un casque à tous ses utilisateurs français

Trottinette électrique rime souvent avec Lime ou Bird, cependant, l’entreprise européenne Voi prend de l’ampleur et devient un acteur incontournable du marché. En novembre dernier, la startup suédoise a réalisé une levée de fond de 85 millions de dollars afin de continuer son expansion dans le marché européen. Aujourd’hui, Voi est présente dans 38 villes réparties dans une dizaine de pays européens. La jeune pousse revendique 4 millions d’utilisateurs et 15 millions de trajets.

Toutefois, devant l’ampleur que prend la startup, de nombreuses problématiques commencent à apparaître et notamment en ce qui concerne la sécurité. Si les accidents de trottinettes électriques ne sont pas fréquents, les quelques cas ont fait énormément de bruit. Pour rassurer les utilisateurs, Voi a décidé d’investir davantage dans la sécurité.

Comment récupérer son casque ?

La sécurité a toujours été une priorité pour l’entreprise scandinave. Voi le démontre en organisant du 7 au 21 janvier une distribution gratuite de casques homologués à Paris, Lyon, Marseille, et Bordeaux. Pour cette opération est en partenariat avec La Poste, il suffit de se rendre dans l’un des 20 bureaux de Poste participants en présentant un code envoyé par Voi pour obtenir votre casque.

Voici ce qu’a déclaré Lucas Bornert, Directeur Général de Voi France à propos de cette opération sur le thème de la sécurité : « La sécurité a toujours été primordiale chez Voi c’est pourquoi nous sommes fiers de nous associer à un acteur comme La Poste sur cette question. Au-delà d’être une des entreprises de référence dans la logistique urbaine, sur l’engagement de la réduction de l’impact environnemental de ses activités, La Poste est synonyme de proximité et d’innovation. Nous souhaitions nous rapprocher davantage de nos utilisateurs et nous pouvons le faire grâce au maillage de points de contact dense de La Poste qui permet la mise à disposition d’un casque de protection plus facilement ».

Ce n’est pas la première fois que la startup suédoise met l’accent sur cette thématique, car depuis l’année dernière, son école de conduite RideLikeVoila a formé plus de 180 000 utilisateurs afin qu’ils profitent de leur trajet en toute sécurité. Une fois par mois, Voi organise des ateliers de rue dans les 4 villes françaises où elle est présente pour sensibiliser les passants à l’importance du port du casque.