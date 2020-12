Oppo présente un concept de smartphone pliable (en trois)

Après avoir présenté un concept de smartphone à écran enroulable au mois de novembre, Oppo nous régale avec un nouveau concept qui montre, cette fois-ci, un smartphone pliable en trois. Comme l’explique l’entreprise, ce concept a été dévoilé lors d’une exposition consacrée au design, en Chine. Et pour l’élaboration de ce concept, Oppo a collaboré avec le studio japonais nendo.

Oppo : un smartphone qui se plie en trois ?

Appelé « slide-phone », l’appareil peut se plier en trois, et prendre plusieurs formes, adaptées à différents scénarios. « Pour prendre en charge plus de fonctionnalités, les smartphones sont conçus avec une taille en constante croissance, ce qui les rend difficiles à tenir et moins pratiques. Cette tendance vers les téléphones plus grands est devenue une préoccupation croissante pour les utilisateurs. Fort de cette perspicacité, le concept de «slide-phone» est conçu avec trois écrans pliables fixés par des charnières se repliant dans le même sens », explique le constructeur chinois.

« Grâce à la possibilité de modifier la forme du téléphone selon leurs besoins, les utilisateurs peuvent bénéficier de la possibilité de modifier sa taille en fonction de l’occasion. De plus, un stylet inséré dans le téléphone permet aux utilisateurs d’augmenter leur productivité en utilisant le téléphone pour le travail ou d’autres tâches plus complexes », ajoute Oppo.

Par ailleurs, si ce smartphone, dont la forme rappelle celle d’un origami, vous dit quelque chose, c’est normal. En effet, il y a un mois, nous relayions un brevet d’Oppo qui décrivait justement ce mécanisme.

Il ne s’agit encore que d’un concept, mais Oppo pourrait lancer son premier smartphone pliable en 2021

Mais pour le moment, il ne s’agit que d’un concept, et non de l’annonce d’un nouveau produit. Aussi, il est tout à fait possible qu’Oppo ne commercialise jamais cet appareil qui se plie en trois.

Néanmoins, il est plus que probable qu’Oppo lance un smartphone pliable, tôt ou tard. Et justement, des rumeurs circulent déjà à ce sujet. Dans un récent article, nous avons relayé une rumeur selon laquelle Oppo, Xiaomi, Google et Vivo lanceront des smartphones pliables au second semestre 2021.

Pour le moment, tous les smartphones pliables disponibles sur le marché se plient en deux. Cependant, comme Oppo, Xiaomi a déjà présenté un prototype de smartphone qui se plie en trois.