Orange domine le premier jour d’enchères d’attribution des fréquences 5G

L’ARCEP a fait le point sur la première journée des enchères de la bande 3,4 ‑ 3,8 GHz de la 5G. En tout, 11 blocs de fréquences de 10 MHz sont en cours d’attribution. Les quatre grands opérateurs français ont tous choisi de miser gros dès le début ce mardi puisque le prix unitaire du dernier tour de la journée s’élevait à 85 millions d’euros.

Dans le détail, Orange commence donc très fort et se positionne pour obtenir cinq blocs de 10 MHz, soit le maximum autorisé. SFR et Bouygues Telecom demandent quant à eux trois blocs chacun. Enfin, Free Mobile ferme la marche avec deux blocs visés. Au total, on arrive donc à 13 blocs, ce qui est plus que les onze mis aux enchères.

Un nouveau prix fixé à 90 millions d’euros le bloc

En clair, aucun bloc n’a donc été formellement attribué et les enchères n’arriveront à leur terme que lorsque le nombre de blocs demandés sera au niveau des onze blocs mis en vente. Dès lors, les hostilités reprennent dès aujourd’hui et le prix du bloc unitaire est fixé à 90 millions d’euros indique l’ARCEP dans son communiqué. Cette valeur augmentera de trois millions d’euros lors de chaque tour.

Ce mécanisme devrait donc rapporter gros à l’État mais il a néanmoins été conçu pour éviter que la facture ne soit trop salée pour les opérateurs. Ces derniers devront en effet conserver des capacités d’investissements dans les réseaux à l’avenir. Les quatre entreprises possèdent déjà d’ailleurs chacune un bloc de 50 MHz qui était mis en vente en début d’année au prix de 350 millions d’euros.

Pour rappel, le lancement de la 5G s’effectue dans un climat assez tendu en France. Une partie de la population est hostile à cette nouvelle technologie et c’est notamment le cas des nouveaux maires écologistes élus dans des villes comme Lyon et Bordeaux. De son côté, le gouvernement défend fermement le déploiement de la nouvelle génération de réseau mobile.