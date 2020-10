Les cinéphiles vont être ravis. Orange lance un nouveau pack OCS + Netflix destiné aux fans de films et séries. Une information que nous révélions la semaine dernière en exclusivité. Sur le site officiel de l’opérateur on peut donc découvrir l’offre en détail. Au programme deux formules disponibles à partir de 19,99 euros par mois.

OCS+Netflix : le détail des offres

Le nouveau Pack OCS + Netflix est réservé aux clients d’Orange disposant d’un décodeur compatible. L’opérateur précise que tous les décodeurs noirs (Play, TV 4 ou TV UHD) sont éligibles. Si vous possédez un décodeur blanc UHD90, vous devrez l’échanger pour profiter de cette offre. Les abonnés peuvent alors choisir entre deux offres :

Pack OCS + Netflix Standard HD à 9,99€/mois pendant 2 mois puis 19,99€/mois : donne accès à Netflix sur 2 écrans en simultané en qualité HD

à 9,99€/mois pendant 2 mois puis 19,99€/mois : donne accès à Netflix sur 2 écrans en simultané en qualité HD Pack OCS + Netflix Premium à 13,99€/mois pendant 2 mois puis 23,99€/mois : visionnez Netflix sur 4 écrans en simultané en qualité Ultra HD 4K

En temps normal, l’abonnement à OCS coûte 9,99€/mois (sur mobiles, tablettes, ordinateurs) ou 11,99€/mois avec Cast et TV. Netflix, lui, est disponible pour 11,99€/mois en version Standard et 15,99€/mois en version Premium. Les packs proposés par Orange vous permettent donc d’économiser 4 euros par mois.

Notez que si vous êtes déjà abonnés à ces plateformes, l’activation du pack peut se faire avec vos identifiants habituels. Vos formules s’adapteront donc au pack OCS + Netflix automatiquement.

Que contient l’offre OCS+Netflix ?

Les petits prix c’est bien, le bon contenu c’est mieux. Orange souhaite satisfaire les cinéphiles et inclut donc dans son offre OCS l’accès aux quatre chaînes OCS (OCS Max, OCS City génération HBO, OCS Choc et OCS Géants) ainsi qu’à l’application OCS sur smartphone et tablette (avec possibilité de caster sur un TV).

L’une des forces d’OCS, au-delà de ses programmes de qualité, est la disponibilité des séries HBO 24 heures après leur diffusion aux États-Unis. HBO, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c’est Game of Thrones, Chernobyl ou encore Westworld. Autrement dit, du beau monde. Dans cette recherche de qualité, OCS accueille d’ailleurs en ce moment les programmes récompensés aux Emmy Awards 2020 (Euphoria, Watchmen, Succession).

Quant à Netflix, on ne le présente plus. Le service de SVOD le plus célèbre au monde dispose d’un catalogue bien fourni. Et si tous les programmes ne se valent pas, certaines pépites (récemment Family Business, Umbrella Academy ou Ratched) valent le détour.

En proposant ce pack OCS + Netflix, Orange permet non seulement à ses abonnés de faire quelques économies mais surtout l’opérateur donne davantage de visibilité à son service de SVOD maison. Pourtant très qualitatif, il est loin de faire de l’ombre au géant américain, aussi rattacher OCS à Netflix est une manœuvre plutôt habile. Dommage que ce pack soit réservé aux abonnés Orange.