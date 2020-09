Exclu : Orange prépare une offre OCS + Netflix à prix imbattable

Décidément, Orange est très présent dans l’actualité aujourd’hui. L’opérateur s’apprête à lever le voile sur ses forfaits mobiles compatibles avec la 5G. Début octobre, il devrait officialiser un total de quatre offres allant de 39 euros à 94 euros par mois, dont une formule impressionnante avec un nombre illimité de Go d’Internet.

Ce n’est pas la seule actualité côté 5G, puisque la première journée des enchères de la bande 3,4 ‑ 3,8 GHz de la 5G a eu lieu aujourd’hui. Lors de cette première journée, c’est Orange qui domine la concurrence en se positionnant pour obtenir cinq blocs de 10 MHz, soit le maximum autorisé. En comparaison, ses concurrents SFR et Bouygues Telecom revendiquent trois blocs chacun contre deux blocs pour Free Mobile. Pour l’instant, aucun bloc n’a été attribué, mais il est intéressant de constater la forte domination de l’opérateur historique.

Orange veut séduire avec le streaming

Outre la 5G, Orange se pencherait sur une nouvelle offre regroupant les services de streaming Netflix et OCS. Une source de l’entreprise nous a confié que l’opérateur souhaitait proposer une formule particulièrement séduisante à ses clients. Actuellement, Orange propose un accès à Netflix pour 7,99 euros par mois ainsi qu’une formule Bouquet Ciné Séries (OCS) à 13,99 euros par mois.

Sur cette base, Orange prévoit de dévoiler deux offres Livebox Up série limitée regroupant Netflix et OCS :

Fibre : 70 euros par mois

ADSL : 54 euros par mois

Les deux formules Livebox Up reviendraientt à 54 euros par mois la première année. Pour rappel, Orange propose la Livebox Up à 30,99 euros pendant 12 mois (puis 49,99 euros par mois) pour la Fibre, plus de 150 chaînes TV incluses et les appels illimités vers les fixes et les mobiles dans de nombreux pays.

Cette offre sera réservée aux nouveaux clients UP – que ce soit Livebox UP ou Open UP. Une seconde offre serait aussi proposée à ceux qui sont déjà clients : elle reviendrait à 19,99 euros, sans promotion particulière la première année.

Les deux formules OCS et Netflix se présentent comme des formules standards, mais Orange prévoirait de dévoiler une offre Premium qui donne accès aux deux plateformes de streaming vidéo. Pour l’instant, son prix reste inconnu.

À noter que Free mobile propose également un accès à Netflix en option pour 7,99 euros par mois sur les box Internet Freebox Pop, mini 4K et Révolution.