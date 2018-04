Un ordinateur portable à 99 €, ça vaut quoi ?

Sur le papier, c’est une véritable petite révolution. Un ordinateur portable à moins de 100 euros ? C’est la proposition de Thomson Computing avec son nouveau modèle, le Neo 10 qui va être vendu à 99 €. Mais à quoi faut-il vraiment s’attendre pour ce prix là ?

36

Selon Le Parisien qui a pu en faire un test extensif, ce n’est pas si mal que ça. Dans l’idée, il s’agit surtout d’une configuration proche d’un smartphone.

Un ordi « pour les jeunes »

L’ordinateur propose une coque en plastique disponible en noir ou blanc et serait plutôt solide. Bien sûr à l’intérieur, ce n’est pas du SSD, donc le démarrage peut prendre du temps. Côté logiciel, on trouve Windows 10, dans sa version complète. L’écran fait 10,1 pouces. En revanche, oubliez les enceintes qui seraient déplorables et les jeux pour lesquels l’appareil ne semble pas du tout équipé.

Comme le résume le média dans son analyse, c’est un portable qui n’est pas vraiment fait pour tous les publics. Stephan Français, le PDG de l’entreprise développe sur le cœur de cible de l’entreprise : « Le Neo 10 peut convenir à trois types de public. D’abord les jeunes et ados qui souhaitent s’initier à l’informatique et veulent un ordi léger et surtout mobile. Les étudiants au budget serré peuvent, à moindre coût, s’en équiper pour prendre des cours en amphi. On peut aussi considérer l’appareil comme un second ordinateur qu’on laisse à la maison et que se partagent par tous les membres de la famille. »

Le prix serait lui rendu possible grâce à des marges particulièrement faibles, de « quelques euros » sur chaque produit. Cependant, en sachant que seulement la licence Windows vaut plus cher que l’appareil, on mesure mieux le petit exploit réalisé par Thomson.

Voici sa fiche technique détaillée :

Processeur Intel Atom à 1,33 Ghz.

RAM : 1 Go.

Espace de stockage : 32 Go (augmentable avec microSD).

Résolution de l’écran : 1024 x 600 pixels