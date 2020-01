Où acheter le Samsung Galaxy A71 au meilleur prix ? Guide

C’est tout récemment, en décembre 2019 que Samsung a officialisé le Galaxy A71. Il s’agit du dernier en date à rejoindre cette immense gamme de smartphones, en tout cas pour ceux disponibles en France. Avec le A71, Samsung continue de se positionner sur le créneau du milieu de gamme assez élevé avec un téléphone sous Android présentant un excellent rapport qualité-prix. Ci-dessous, voici comment et où acheter un Galaxy A71 au meilleur prix en 2020. Comparateur en temps réel.

Ci-dessus, vous pouvez apercevoir le tableau comparatif qui recense les meilleurs prix du marché pour ce Samsung Galaxy A71. Ce smartphone est l’un des meilleurs dans le milieu de gamme du fabricant coréen. Il vient d’être annoncé il y a quelques semaines et bénéficie déjà de belles réductions chez la plupart des marchands qui accentuent le rapport qualité-prix de ce téléphone. Peu de temps après son officialisation, le Galaxy A71 s’est déjà placé parmi les meilleures ventes de smartphones sur Amazon, il va falloir être vif pour avoir une chance de saisir la meilleure réduction sans tomber dans la rupture de stock.

Galaxy A71 : meilleur rapport qualité / prix

Tout le monde ne peut (ou ne veut) pas profiter de la dernière génération des Samsung Galaxy S10 et Note 10 qui est bien plus chère que la gamme Galaxy A. C’est pourquoi Samsung a pris la décision de se positionner sur plusieurs créneaux différents. Cette gamme plus accessible part du Galaxy A10 qui occupe une belle place sur le marché des entrées de gamme, tandis que le nouveau Galaxy A71 appuie davantage l’aspect premium. Samsung propose dans tous les cas les meilleurs rapports qualité-prix. D’ailleurs Samsung demeure le numéro 1 des constructeurs de smartphones dans le monde. Pourquoi acheter un Samsung Galaxy A71, et surtout à quel prix ?

En termes d’écrans, Samsung reste l’un des spécialistes mondiaux. Grâce à son savoir-faire, il est capable de fournir un écran de très haute qualité même sur un smartphone milieu de gamme. Si vous décidez d’acheter un Galaxy A71 au meilleur prix, vous vous rendrez vite compte que l’écran Super AMOLED de 6,7 pouces offre un grand confort pour son prix qui reste bas. Le design de ce téléphone est relativement dépouillé, Samsung a fait le choix de supprimer l’encoche en haut de l’écran pour placer son capteur dans un poinçon. De ce fait, l’utilisation de l’écran est optimisée.

Parmi les arguments qui permettent d’offrir un Samsung Galaxy A71 au meilleur prix, on peut souligner l’arrivée du quadruple capteur photo à l’arrière (64 MPx, 12 MPx, 5 MPx, et 5 MPx). Évidemment, la qualité n’est pas à la hauteur de ce que peut proposer un S10, ou un Note10, ce qui est totalement normal pour un smartphone à ce prix. Comme ses petits frères, le Galaxy A71 a aussi décidé de cacher le lecteur d’empreinte digitale sous l’écran pour sécuriser l’authentification lors du déverrouillage du téléphone, tout en conservant de la place à l’écran. Cette technologie est utilisée chez la plupart des smartphones haut de gamme du marché.

Avant de vous montrer où acheter un Galaxy A71 au meilleur prix et notre comparateur, il est important de rappeler que l’appareil est très robuste en termes de performance. En effet, il embarque une puce Snapdragon 730, de 6 Go ou 8 Go de RAM ainsi qu’une batterie bien plus puissante de 4 000 mAh. Grâce à cette qualité de batterie, le Galaxy A71 est autant (voir plus) performant que les Galaxy S10 / Note10, avec plus d’une journée et demie d’autonomie en utilisation régulière.

Pour les adeptes de Samsung, le Galaxy A71 continue d’embarquer la surcouche de l’entreprise coréenne : OneUI. Cette dernière étant déjà basée sur le système d’exploitation Android 9.0. Tout le monde n’apprécie pas forcément cette interface, cependant il faut reconnaître que Samsung a réussi à créer un design efficace qui permet de facilement retrouver ses applications. Passons désormais à la dernière partie pour déterminer où acheter ce Galaxy A71 au meilleur prix cette année.

Où acheter le Galaxy A71, et à quel prix ?

Comme nous le disions plus haut, le Samsung Galaxy A71 vient tout juste d’être dévoilé, il est donc le dernier à arriver sur le marché français. Dès son apparition, il s’est immédiatement positionné comme un concurrent de taille dans cette partie du marché déjà très encombrée. Quoi qu’il en soit, personne ne peut nier que ce Samsung Galaxy A71 permet de profiter d’un smartphone avec un excellent rapport qualité-prix, qui s’améliore pendant des promotions comme celle-ci.

En l’occurrence, le Samsung Galaxy A71 est à un prix officiel de 479€ dans sa version 128 Go / 6 Go. Le coréen ne propose qu’une seule capacité de stockage, mais il est possible de rajouter de l’espace grâce à une carte microSD et de choisir entre 6 Go ou 8Go de RAM. Cela permet donc de profiter pleinement de son appareil photo en stockant un maximum de clichés sur son smartphone. Heureusement, le prix a depuis baissé chez plusieurs marchands en ligne, ce qui permet d’économiser quelques dizaines d’euros sur ce produit. Ci-dessous, le meilleur prix en temps réel pour ce produit.

Meilleur prix Samsung Galaxy A71 de 128 Go / 6Go RAM :

Ci-dessus, le tableau des meilleurs prix pour acheter le Samsung Galaxy A71 est mis à jour en temps réel, vous pouvez donc retrouver ici les meilleures offres en cours. Attention, si vous trouvez une remise supérieure à 20% chez un marchand, il faut se dépêcher de la saisir avant qu’elle n’expire. En effet, cela reste un smartphone de dernière génération, et Samsung n’a pas l’intention de casser les prix sur ce smartphone qui se positionne parmi les meilleures ventes du marché.