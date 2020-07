Où acheter les Xiaomi Mi Note 10 / 10 Pro au meilleur prix ? Guide

Depuis le 18 novembre 2019, Xiaomi commercialise les Mi Note 10 et Mi Note 10 Pro, deux smartphones milieu de gamme qui ont fait la fierté de la marque nippone. Il faut dire que leurs caractéristiques techniques ont réussi à s’approprier d’un prix suffisamment accessible pour arriver sur le marché avec de sérieux arguments.

Dans notre guide d’achat 2020, les Xiaomi Mi Note 10 et Mi Note 10 Pro sont toujours aussi populaires, voire davantage alors que leurs prix continuent de baisser au fil des mois. Le smartphone est la proie de nombreux bons plans sur les sites d’e-commerce. Pour moins de 400 euros aujourd’hui, il est ainsi possible de s’offrir un smartphone largement à la hauteur d’un Huawei ou d’un Samsung.

Dans les tableaux comparateur de meilleur prix des Xiaomi Mi Note 10 et Note 10 Pro affiché ci-dessus, vous pourrez découvrir les meilleurs tarifs pour acheter le dernier Xiaomi Mi Note 10 pas cher. Nous avons recensé l’ensemble des e-commerçants français vendant le produit, pour vous proposer – en temps réel – le meilleur prix pour acheter les Xiaomi Mi Note 10 et 10 Pro pas chers. Dès lors, où acheter les Xiaomi Mi Note 10 et Mi Note 10 Pro au meilleur prix en 2020 ? Voici tout ce qu’il faut savoir sur ces derniers.

Pourquoi acheter un Xiaomi Note 10 / 10 Pro en 2020 ?

Pourquoi s’agit-il certainement du meilleur smartphone Xiaomi ? Pour comprendre, nous allons nous pencher sur plusieurs des caractéristiques qui font le succès du produit en France, pour un smartphone à moins de 500 euros.

Une batterie de 5260 mAh

Pour commencer, Xiaomi n’a pas fait l’impasse à l’autonomie du smartphone. Les nouveaux Xiaomi Mi Note 10 et Mi Note 10 Pro possèdent une batterie conséquente, qui permettra de largement tenir une journée, même avec une utilisation assez poussée. Les performances du processeur ne sont pas les plus énergivores du marché, ce qui ne pénalisera pas non plus l’autonomie du Xiaomi Mi Note 10 Pro.

L’un des principaux concurrents du Xiaomi Mi Note 10 / 10 Pro est le Huawei P30. Sur la partie batterie et autonomie, il n’y a pas photo : les smartphones de la marque japonaise sont largement meilleurs. Il faut dire que le Huawei P30 embarque un accumulateur de seulement 3650 mAh. Au niveau de la charge rapide aussi, Xiaomi bat Huawei avec un chargeur de 30 W à la place des 22,5 W du P30.

Cinq capteurs photo, jusqu’à 108 MP

Lors de sa présentation, les clients Xiaomi ont pu être surpris de voir arriver un smartphone avec pas moins de 5 capteurs photo. À quoi cela sert-il ? D’autant plus que Xiaomi propose un capteur principal de 108 MP, ce qui est déjà colossal. Pourtant, gare aux apparences : ces équipements ne sont pas gadget, et vous permettront d’obtenir des photos en ultra grand-angle, mais aussi en zoom optique x5. Un capteur macro est aussi disponible, et la caméra frontale propose un capteur de 32 MP.

Un écran AMOLED lumineux

Autre point de différenciation entre les deux smartphones de Xiaomi et leur concurrent de chez Huawei : l’écran. La dalle des Xiaomi Mi Note 10 et Mi Note 10 Pro est plus grande avec ses 6,47 pouces de diagonale, sont trop pénaliser le produit dans sa prise en main. L’écran est très appréciable grâce à sa technologie AMOLED d’une luminosité importante (600 nits) agréable lors d’une utilisation à l’extérieur sous le soleil (lire notre test du Xiaomi Mi Note 10).

Xiaomi propose même un traitement avec des bords incurvés, ce qui donne une sensation de qualité renforcée. Ce constat est épaulé par le poids du produit, qui est plus lourd que le Huawei P30. La sensation de qualité est au rendez-vous, d’autant plus que la partie arrière est sublimée d’un traitement en verre, disponible en noir, en blanc et en vert.

Meilleurs prix pour les Xiaomi Mi Note 10 / 10 Pro

Venons-en à la partie la plus importante de cet article : où acheter les Xiaomi Mi Note 10 et Mi Note 10 Pro au meilleur prix ? Rentrons désormais dans le vif du sujet, et comparons les différents sites français pour trouver le meilleur prix pour les Xiaomi Mi Note 10 / 10 Pro. Comme à notre habitude, nous vous proposons un tableau récapitulatif des meilleurs tarifs, en actualisant en live les potentiels bons plans proposés par les e-commerçants.

Acheter les Xiaomi Mi Note 10 / 10 Pro pas cher

À l’heure actuelle, le meilleur prix du Xiaomi Mi Note 10 Pro est de 376,76 €. Ci-dessous, découvrez les meilleures offres pour acheter les Mi Note 10 et Mi Note 10 Pro pas cher.

Si vous préférez l’extension de puissance de la version pro, alors le meilleur prix du Xiaomi Mi Note 10 est de 549,00 €. Même chose, nous vous proposons ci-dessous un tableau comparatif pour voir en détail les différentes offres pour acheter le Xiaomi Mi Note 10 Pro au meilleur prix.