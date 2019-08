OnePlus 7T : écran 2K en 90 Hz, Snapdragon 855 Plus… et lancement le 26 septembre ?

Le plein d’infos pour le OnePlus 7T

Il y a quelques jours à peine, OnLeaks dévoilait divers rendus (et une vidéo) permettant de découvrir le look du futur OnePlus 7T. Aujourd’hui, c’est le jeun et « Tech Enthusiast » Ishan Agarwal qui dévoile sur Twitter de nouveaux détails concernant ce smartphone à venir… y compris sa date de lancement !

Ainsi, selon les sources du jeune homme, les OnePlus 7T et OnePlus 7T Pro seront lancés le 26 septembre prochain, à l’occasion d’une évènement dédié à Delhi. En ce qui concerne le OnePlus 7T, on devrait retrouver un smartphone doté d’une large dalle Super AMOLED de 6,55″, en qualité 2K, avec une fréquence de 90 Hz. L’encoche serait toujours présente, mais un peu plus petite toutefois que celle embarquée par le OnePlus 7.

Sous le capot, le OnePlus 7T serait animé par un processeur SnapDragon 855 Plus, avec un total de 8 Go de RAM, et la possibilité d’opter pour 128 ou 256 Go de stockage. Le smartphone serait notamment décliné en Frosted Silver, ainsi qu’en Haze Blue. Côté batterie, OnePlus aurait décidé d’équiper son nouveau smartphone d’un imposant bloc de 3800 mAh.

Un triple capteur photo pour le OnePlus 7T

Enfin, en ce qui concerne la section photo, le triple module serait bien confirmé, avec ici un capteur principal de 48 mégapixels, épaulé par un second capteur de 16 mégapixels, et un dernier module de 12 mégapixels. On nous annonce également la possibilité d’opter pour un mode grand-angle sur les vidéos, ainsi qu’un nouveau ralenti à 960 FPS.

Bien sûr, il convient de rappeler que toutes ces informations ne sont pour l’heure que des rumeurs, et que le groupe OnePlus n’a pas encore officialisé la moindre d’entre elles. Il faudra donc patienter encore un peu pour connaitre les projets du groupe, qui va d’ailleurs se lancer très prochainement sur un nouveau marché, à savoir la Smart TV, avec sa OnePlus TV.