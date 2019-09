Où précommander Dragon Ball Z Kakarot sur PS4 et Xbox One ?

C’est à l’occasion du Tokyo Game Show qui se déroule en ce moment même au Japon que Namco Bandai a dévoilé officiellement la date de sortie du fameux Dragon Ball Z Kakarot, et que l’éditeur à également dévoilé les différentes éditions du jeu qui arriveront sur PS4 et Xbox One. Rendez-vous donc à partir du 17 janvier 2020 pour partir dans une aventure unique qui se déroulera après la défaite de Cell. L’édition collector et l’édition simple de Dragon Ball Z Kakarot sont dès maintenant disponibles en précommandes, voici où les trouver et ce qu’elles contiennent !

Précommande : Dragon Ball Z Kakarot – Edition Collector L'édition ultime de Dragon Ball Z Kakarot est donc l'édition collector qui sera disponible dès la sortie du jeu le 17 janvier 2020. Disponible sur PS4 et Xbox One, cette dernière proposera de nombreuses choses qui risque de rendre dingues les fans… Mais attention au prix salé. Car oui, pour cette édition, il faudra débourser pas moins de 229,99€ ! Pour ce prix, vous aurez ainsi accès à l'ensemble des bonus suivants : Le jeu Dragon Ball Z Kakarot

Le Season Pass

Un steelbook

Un artbook du jeu avec des concepts arts inédits

Une carte physique du jeu (48cm x 31cm)

Précommande : Dragon Ball Z Kakarot Pour ceux qui souhaitent partir à l'aventure aux côtés de Goku, vous pouvez également opter pour l'édition simple de Dragon Ball Z Kakarot, elle aussi disponible en précommande. Proposée au prix de 69,99€ (le prix baissera sans doute à l'approche de la sortie), cette édition simple propose pour le moment seulement le jeu, et aucun bonus de précommande.

Dragon Ball Z Kakarot : l’opus en monde ouvert ultime pour les fans ?

Dragon Ball Z Kakarot vous proposera de revivrez l’histoire de « DBZ », de l’arrivée de Raditz jusqu’au combat final contre Boo. Vivez des événements épiques ainsi que de quêtes secondaires amusantes qui lèveront le voile sur des moments inédits de l’histoire et qui répondront pour la toute première fois à certaines questions que tout le monde se pose sur l’univers de Dragon Ball ! Attendu pour janvier 2020, et annoncé lors de l’E3 2019 à Los Angeles, nous avons eu la chance de poser nos mains sur le jeu il y’a quelques mois et vous pouvez découvrir ou redécouvrir nos premiers avis sur le jeu dès maintenant !