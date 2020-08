Où précommander les différentes éditions de Yakuza Like A Dragon sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X

C’était l’événement lors de l’Inside Xbox au mois de mai, pour dévoiler les premiers jeux next-gen qui arriveront sur la Xbox Series X. Parmi les 12 jeux annoncés et/ou présentés, on pouvait retrouver un certain Yakuza Like A Dragon. Un événement dans le monde du gaming et pour les joueurs Xbox étant donné que la licence Yakuza fut une exclusivité PlayStation jusqu’à l’année dernière et le portage des anciens jeux de la licence. La licence faisait ainsi ces premiers pas sur les consoles Microsoft lors de leur entrée dans le Game Pass fin 2019.

Le véritable événement était donc de voir un nouvel opus inédit arriver day one sur la machine de Microsoft, en même temps que sur PS4. Dans ce nouvel opus, vous allez contrôler Ichiban Kasuga, un yakuza trahi par l’homme qu’il admirait autrefois. Le jeu sera en monde ouvert et vous fera voyager dans la ville de Yokohama où de nombreuses quêtes et activités vous attendront comme 15 mini-jeux déjantés dans les salles d’arcade et de jeux. Vous aurez la possibilité également de trouver et forger votre propre équipement, et vous plonger dans la vie typique locale avec plus de 50 histoires optionnelles. Le tout avec une petite dimension RPG vous permettant d’améliorer votre personnage au fil de l’aventure.

Découvrez dès maintenant notre guide de précommande de Yakuza : Like A Dragon qui devrait sortir en fin d’année sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X.

Précommander Yakuza Like A Dragon – Édition Standard La première édition de Yakuza Like A Dragon est donc l’édition simple que vous pouvez retrouver chez plusieurs revendeurs avec une fourchette de prix qui oscille entre 59,99€ et 64,99€. Pour ce prix-là vous aurez droit à : Un exemplaire du jeu pour PS4 (sans doute offert sur PS5, mais ce n’est pas encore confirmé) ou Xbox One (offert sur Xbox Series X)

BONUS DE PRÉCOMMANDE

En plus de la version standard de Yakuza Like A Dragon, vous allez pouvoir obtenir gratuitement quelques avantages via votre précommande. Plus précisément, vous obtiendrez le pack « Costumes des Légendes » qui ajoute huit tenues supplémentaires à votre garde-robe. Mais aussi un steelbook collector qui n’a pas encore été révélé à ce jour (24 août 2020).