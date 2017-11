Oubliez la DeLorean, utilisez un Transporter pour remonter le temps

Ce Combi Volkswagen Type 2 de 1967 a été entièrement modifié pour ressembler à la célèbre DeLorean de la saga Retour vers le Futur.

Véritable objet culte pour certains, gourmandise ou véhicule pour les tout-petits, la DeLorean a connu de nombreuses transformations depuis sa sortie. Cette fois-ci, la célèbre voiture que l’on a pu voir dans la saga culte des années 80 « Retour vers le futur » se présente sous une toute autre forme qui plaira certainement à Doc Brown et à Marty McFly.

Nom de Zeus, un Van avec des portes papillon

Velocity Motorcars, la société spécialisée dans la customisation de véhicules, propose à la vente la fameuse DeLorean en Combi Volkswagen, avec des portes papillon qui rappellent le design la légendaire voiture. Ajoutés à cela une carrosserie en inox à l’extérieur et des couleurs vintage, jaune et orange, à l’intérieur pour mettre un effet années 1970 et vous obtenez un véhicule entièrement relooké.

Et comme son créateur était visiblement un grand fan de cinéma, on retrouve à l’arrière un grand écran pour que les passagers puissent regarder la trilogie sur la route des vacances (ou pendant un voyage dans le temps).

Enfin, le petit détail qui fait la différence : le tableau de bord est équipé d’une option « Destination Time » et les boutons permettent de régler les deux dates comme dans le film : date de départ et date d’arrivée.

Le voyage dans le temps a un prix

Velocity Motorcars, société basée à Nashville et spécialisée dans la mise en vente de voitures anciennes de luxe et haut de gamme, propose ce Combi-Volkswagen-DeLorean-De-Retour-Vers-Le-Futur (il n’y a pas de nom officile…) au prix de 98 000 $ aux États-Unis. Un prix élevé qui ferait dresser les cheveux sur la tête de Doc Brown si ce n’était pas déjà fait, mais qui est malgré tout nettement inférieur à celui d’un autre modèle de Combi Volkswagen qui s’est vendu en janvier dernier. Daté de 1965 et doté de 21 fenêtres, il avait été vendu au prix de 302 500 $.