Oups ! OnePlus a peut-être laissé échapper vos données privées…

Une fuite de données chez OnePlus

Si vous avez déjà passé une commande sur le site officiel OnePlus, pour vous offrir le OnePlus 7T Pro par exemple, alors vous avez certainement reçu un mail concernant une fuite de données. Selon toute vraisemblance, si vous n’avez pas reçu le moindre mail, alors vous n’êtes (a priori) pas concerné.

Dans son message, OnePlus indique : « Nous vous contactons directement car nous avons découvert qu’une partie des informations de votre commande a été consultée par certaines personnes non autorisées. Nous pouvons confirmer que vos informations de paiement, votre mot de passe et votre compte sont en sécurité, mais votre nom, votre numéro de contact, votre adresse e-mail et votre adresse de livraison peuvent avoir été exposés. »

OnePlus promet avoir pris les mesures nécessaires pour stopper l’attaque, tout en renforçant sa sécurité. Pour OnePlus, il s’agit évidemment de prévenir ses clients de potentiels mails à venir ou autre démarches visant à inciter les clients à acheter des produits ou des services, de manière frauduleuse bien sûr.

« OnePlus ne vous demandera jamais vos mots de passe, et toute information financière doit être fournie uniquement via une page de paiement sécurisé sur le site Web OnePlus, ou l’un de nos partenaires » rappelle le groupe chinois. Les utilisateurs concernés sont donc susceptibles de recevoir prochainement des mails de phishing, pour leur soutirer diverses informations. Méfiance donc.

Rappelons que si les données privées de certains utilisateurs ont été dérobées, les informations bancaires ou encore les mots de passe n’ont (normalement) pas été visualisés. De son côté, outre une sécurité renforcée sur sa plateforme, OnePlus pourrait lancer prochainement un programme visant à offrir des primes à ceux qui découvriraient des failles de sécurité sur le site de la marque. Une pratique très répandue chez les géants du web, notamment chez Google pour ne citer que lui, qui n’hésite pas à mettre des millions de dollars en jeu dans ses programmes Bug Bounty.