Le OnePlus 7T Pro McLaren Edition est disponible (mais il va falloir faire très vite)

Le OnePlus 7T Pro McLaren Edition est disponible !

Il y a un peu moins d’un an, nous testions sur Presse-Citron le OnePlus 6T McLaren Edition. Une édition spéciale, en collaboration avec le constructeur automobile britannique, dotée d’un tout nouveau look, avec en prime un total de 10 Go de RAM sous le capot, ainsi qu’un nouveau système de charge rapide Warp Charge. Depuis aujourd’hui, c’est au tour du OnePlus 7T Pro d’être décliné en mode McLaren.

Après les versions 7T et 7T Pro il y a quelques semaines, c’est donc au tour du très attendu OnePlus 7T Pro McLaren d’arriver en boutiques. Une édition qui reprend l’esthétique de la McLaren Speedtail, et qui est livrée avec un étui de protection exclusif, décoré de fibre de carbone et d’alcantara de fabrication italienne.

Acheter le OnePlus 7T Pro McLaren Edition

Animations, icônes, thèmes, fonds d’écran exclusifs…

Le smartphone propose également des animations, des thèmes ou encore des fonds d’écran exclusifs McLaren. Pour les notifications, les bords incurvés de l’écran s’illuminent d’une lueur orange papaye. On y retrouve aussi une horloge minimaliste, inspirée par l’instrumentation du tableau de bord McLaren, sans oublier des icônes personnalisées.

Bien sûr, le smartphone est équipé d’une dalle 6,67″ QHD+ compatible 90 Hz, sans oublier la triple caméra à l’arrière, le capteur motorisé à l’avant, le stockage UFS 3.0, le processeur Snapdragon 855+, un total de 12 Go de RAM et une interface OxygenOS basée sous Android 10.

« La touche subtile et élégante du coloris emblématique Orange Papaye de McLaren et le dos noir effet Fibre de Carbone rehaussent le OnePlus 7T Pro McLaren Edition, en hommage au patrimoine de McLaren Racing et en rappel à l’actuelle Formule 1 McLaren Racing » indique le groupe.

Prix et disponibilité (limitée)

Le nouveau smartphone OnePlus 7T Pro McLaren Edition est dès à présent disponible, au tarif de 859 euros. Comme c’était déjà le cas l’année dernière, il s’agit d’une édition (très) limitée.