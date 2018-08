Panasonic lance un produit… qui supprime les mauvaises odeurs des chaussures !

Tout le monde sait à quel point il est désagréable de sentir une mauvaise odeur venir de ses pieds. Pour pallier ce problème qui touche une bonne partie de la population, la marque japonaise Panasonic a imaginé une solution tout à fait originale, qui arrive pile au bon moment puisque l’été et ses températures excessives sont très propices à ce genre de désagrément.

Ainsi, le MS-DS100 est un désodorisant pour les chaussures 100% électronique. Il est capable de faire disparaître les odeurs retenues par les chaussures en quelques heures, simplement en venant se placer au-dessus de celles-ci, grâce à un intelligent système de ventilation utilisant la technologie nanoe X. Ce nouveau gadget se démarque par sa capacité à fonctionner de manière totalement autonome et surtout bien plus efficace que les traditionnels désodorisants qui ne font que masquer les mauvaises odeurs avec un parfum plus agréable. Le MS-DS100 de Panasonic devrait donc être idéal pour les sportifs ou les personnes qui transpirent beaucoup en période de forte chaleur.

Mais alors, comment cela fonctionne-t-il ? Et bien le système nanoe X fait appel à la production de particules ioniques dont l’agitation permet d’éliminer les mauvaises odeurs dont les pieds peuvent être à l’origine. Il suffit pour ce faire de placer le désodorisant de Panasonic juste au-dessus de l’entrée des chaussures afin que les ions soient directement projetés à l’intérieur dans un circuit fermé où le courant d’air pénètre le tissu jusque dans les moindres recoins afin de garantir un résultat optimal à son utilisateur.

Malheureusement, il faut tout de même compter de cinq à sept heures d’allumage sans interruption pour que le succès soit au rendez-vous. Cela promet une utilisation plutôt nocturne de l’outil, ce qui reste toutefois avantageux quand on sait que les tarifs de l’électricité sont justement moins chers durant la nuit chez la plupart des particuliers. Panasonic ne précise pas si le MS-DS100 s’éteint tout seul dès que le cycle de désodorisation est terminé, mais on sait tout de même qu’il se branche sur le secteur et est équipé d’une batterie au cas où vous vous retrouviez dans un endroit sans prise de courant. De quoi ravir les voyageurs et les campeurs durant les vacances d’été. Pas de prix annoncé pour le moment.

