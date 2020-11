Votre prochaine Smart TV OLED sera peut-être… transparente !

Cela fait quelques années déjà qu’envisager l’achat d’une nouvelle Smart TV est devenu un casse-tête sans nom… Ceux qui ont acheté une Smart TV 4K récemment ont par exemple eu la mauvaise surprise (pour certains) de découvrir que leur téléviseur était déjà « dépassé« , en échouant notamment au test des 120 fps sur les nouvelles consoles next-gen. A ce sujet, on vous propose un guide des meilleures Smart TV pour profiter à fond de vos Xbox Series X et PS5.

Une Smart TV OLED… transparente ?

Du côté de chez Panasonic, si on propose déjà une (excellente) gamme OLED, on a décidé d’aller un peu plus loin. En effet, cela fait quelques mois maintenant que le constructeur fait la démonstration de divers prototypes, mais voilà que le groupe officialise la commercialisation en décembre de deux nouveaux modèles, à savoir les TP-55ZT110 et TP-55ZT100.

Il s’agit de deux modèles dotés d’une dalle OLED de 55″ de diagonale (en Full HD), dont les prototypes ont été exhibés il y a une bonne année maintenant. Des écrans qui sont dépourvus de tuner TV (et même d’OS), mais qui disposent d’une dalle OLED… transparente. Destinés aux professionnels, ces nouveaux écrans sauront incontestablement créer un effet « wow » chez les visiteurs. Nul doute qu’un jour, on pourra disposer chez soi d’une Smart TV équipée de cette même technologie.

En effet, le TP-55ZT100 dispose d’une dalle transparente, et permet donc de voir les éléments (meubles, décorations…) qui se trouvent derrière l’écran, y compris lorsque ce dernier est allumé. Du côté du TP-55ZT110, il s’agit là aussi d’un écran OLED transparent, mais ce dernier dispose d’une fonction supplémentaire, qui permet de basculer du mode « Transparence« , à un mode « Noir« .

Panasonic n’a pas encore dévoilé le prix de ces nouveaux modèles OLED transparents, qui sont pour l’heure réservés uniquement aux professionnels d’une part, mais aussi au Japon et à certains marchés asiatiques.