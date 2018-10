Comment s’asseoir sur les trottinettes électriques de Lime et Bird

Depuis plusieurs mois déjà, les startups Lime et Bird s’invitent dans les grandes agglomérations américaines, puis européennes, avec leurs trottinettes électriques. Si le concept séduit de nombreux utilisateurs, certains trouvent que les trottinettes ne sont pas suffisamment confortables… car on ne peut pas s’y asseoir. Leur solution ? Installer un fauteuil, un transat, ou même une pile de boîtes.

Ce jeune homme par exemple, tel un chevalier sur son trône plantant vigoureusement son épée dans le sol, a choisi d’installer un vieux fauteuil sur sa trottinette électrique Lime.

Constantly amazed at the ingenuity of people in Baltimore, where dockless scooters are now being retrofitted to be mopeds. pic.twitter.com/w9kpR4yBdA

— Mark Gunnery (@MarkGunnery) 14 octobre 2018