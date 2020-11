Pas de Samsung Galaxy Note en 2021 ? Cela est de plus en plus probable

Cela fait un moment que des rumeurs évoquent la possibilité que Samsung mette fin à sa gamme Galaxy Note, qui se distingue des autres modèles grâce à un écran très large et le stylet S Pen. Et aujourd’hui, cela semble de plus en plus probable.

Dans un tweet publié il y a quelques jours, Ice Universe, l’une des sources de « fuites » les plus fiables, indique qu’il n’a actuellement aucune information sur le développement de la série Galaxy Note 21. Et si on est encore à presque un an de la date à laquelle cette série est supposée sortir en 2021, cela serait inhabituel.

An unusual clue: There is currently no information on the development of the Note21 series. pic.twitter.com/RBzzwsg8Cg — Ice universe (@UniverseIce) November 15, 2020

La publication suggère surtout qu’il est possible que Samsung n’ait pas prévu de lancer de nouveaux smartphones Galaxy Note en 2021. Et Max Weinbach, une autre source de fuites qui est généralement très fiable, semble corroborer cela.

3 of these devices will have SPen support. — Max Weinbach (@MaxWinebach) November 15, 2020

NEXT YEAR, 2021. My brain is dead, sorry. — Max Weinbach (@MaxWinebach) November 15, 2020

Weinbach a publié un tweet indiquant quels seront les nouveaux smartphones haut de gamme que Samsung devrait lancer en 2021. Et cette liste n’inclut pas de Galaxy Note. En revanche, trois de ces smartphones prendraient en charge le stylet S Pen. Et il est possible que le Galaxy S21 Ultra fasse partie des modèles qui prendront en charge ce stylet.

Galaxy Note : une formule qui est moins pertinente aujourd’hui ?

Axés sur la productivité, les smartphones Galaxy Note de Samsung ont de très nombreux fans. Ces appareils se sont distingués grâce à leurs écrans XXL et grâce au stylets S Pen.

Or, aujourd’hui, les écrans larges sont devenus la norme. Et si un appareil comme le Galaxy S21 Ultra prend en charge ce stylet, il devient presque un Galaxy Note.

De ce fait, il est tout à fait explicable que Samsung veuille mettre fin à sa gamme de phablettes. Néanmoins, pour le moment, ces informations ne sont pas officielles et doivent de ce fait être considérées avec prudence.

Enfin, un smartphone pliable plus abordable en 2021 ?

On notera que le tweet de Max Weinbach ne suggère pas seulement l’absence de nouveaux smartphones Galaxy. Elle nous indique également que Samsung pourrait lancer un smartphone pliable appelé Galaxy Z Fold FE en 2021.

Samsung lancerait ce modèle en plus des successeurs des Galaxy Z Flip et Galaxy Z Fold 2. Et son nom suggère qu’il s’agira d’un smartphone pliable plus abordable (probablement avec quelques concessions au niveau de la fiche technique).

D’ailleurs, cela fait aussi plusieurs mois que les médias évoquent le développement d’une version abordable des smartphones pliables de Samsung. Maintenant, il reste à savoir combien ce Galaxy Z Fold FE pourrait coûter.

On rappelle aussi qu’actuellement, il y a une rumeur qui suggère que Samsung pourrait lancer le Galaxy S21 et ses variantes plus tôt que d’habitude. Au lieu d’un lancement au mois de février, Samsung lancerait le Galaxy S21, le Galaxy S21+ et le Galaxy S21 Ultra dès le mois de janvier.