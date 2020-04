Pendant le confinement, des militants hongkongais manifestent dans Animal Crossing

Depuis maintenant plus d’un an, de nombreux militants prodémocratie hongkongais sont mobilisés. Au cours de ce très long mouvement, ils se sont montrés particulièrement inventifs de manière à déjouer la répression du régime pro-chinois.

Avec la pandémie de coronavirus, il est pour l’heure impossible de se retrouver dans la rue pour faire entendre ses revendications, mais les activistes ont trouvé un nouveau moyen de communiquer. On peut désormais les voir à l’action sur le jeu Animal Crossing : New Horizons. Selon Jushua Wong, un des leaders du mouvement : « C’est un endroit sans censure politique, c’est donc un lieu idéal pour poursuivre notre combat ».

Li, une étudiante qui participe à cette mobilisation en ligne, a également expliqué à Wired qu’il s’agissait d’un moyen de ne pas se faire oublier des citoyens. Des millions d’exemplaires ont été vendus, c’est donc le jeu dont tout le monde parle. Il touche aussi des couches de la population qui ne sont pas forcément engagées politiquement, ce qui permet d’accéder à un nouveau public.

Concrètement, les manifestants virtuels investissent une île du jeu. Leurs personnages déploient alors des banderoles comprenant des messages anti-gouvernement. Comme l’a noté Radio Canada, certaines actions ne manquent pas d’humour. On a notamment pu voir des mini-jeux qui consistaient à donner des coups de filet de pêche sur des photos de la cheffe de l’exécutif hongkongais, Carrie Lam.

This is how #hongkong ppl spend our time during coronavirus lockdown – villain hitting in #animalcrossing, the villain is #CarrieLam, the worst governor in #hongkong history.#AnimalCrossingNewHorizons#StandWithHK pic.twitter.com/K5AbOTl9tD

— Studio Incendo (@studioincendo) April 1, 2020