PewDiePie fait la promotion d’une chaîne antisémite et homophobe

PewDiePie promotionne une chaîne néo-nazie

On vous a déjà beaucoup (trop) parlé de PewDiePie ces derniers temps, mais ce dernier est visiblement prêt à tout pour truster le buzz médiatique. Le YouTubeur n°1 en termes d’abonnés va bientôt perdre son trône. Une situation qui nourrit de nombreuses polémiques, d’actions et de réactions. De nombreux trolls nous accusent d’ailleurs assez souvent dans les commentaires de peindre un mauvais portrait de ce YouTubeur, mais il faut avouer que l’on récolte un peu ce que l’on sème.

Ce dimanche 9 décembre, c’est une boulette d’un tout autre genre qu’il a fait. Sur le papier, l’idée était plutôt drôle. Une vidéo titre :

Ne vous abonnez pas à PewDiePie.

À la place, il recommandait de suivre d’autres chaînes. Toutefois, c’est là que le bât blesse. En effet, il suggérait une chaîne connue pour des discours antisémites et homophobes : E;R ou Esemicolon R. On ne vous donnera pas de lien, si vous êtes intéressés par ce genre de sujet, vous trouverez vous-mêmes. De cette chaîne, il dit donc :

Vous avez aussi E;R, qui fait de bonnes critiques sous forme de vidéos. Il en a fait une sur Death Note, que j’ai vraiment, vraiment appréciée.

Tout sauf une première pour PewDiePie

Le contenu est en effet sans appel comme le pointent les critiques de PewDiePie : homophobie, sexisme, antisémitisme, violence… N’en jetez plus, il y en a pour tous les dégoûts.

L’impact pour cette chaîne a été évident. Elle a gagné plusieurs milliers d’abonnés. Si on ne peut pas demander à PewDiePie d’avoir vu toutes les vidéos, son poids dans la communauté vient avec certaines responsabilités, pour paraphraser Spider-Man.

Mais ce n’est malheureusement pas son premier dérapage du genre. En février 2017, on apprenait que plusieurs de ses vidéos contenaient des images nazies ou antisémites. À l’époque, cela lui avait coûté notamment ses contrats avec Disney ou YouTube. De là à penser que PewDiePie n’a désormais plus rien à perdre…

MISE À JOUR 12/12 – 12H15 Suite à l’article de The Verge, PewDiePie a réagi dans une vidéo intitulée « PewDiePie’s biggest OOPSIE ». Dans celle-ci, il indique qu’il n’était pas au courant des idées antisémites et néonazies que la chaîne Esemicolon R véhiculaient au travers de ses vidéos, et qu’il a seulement regardé celle portant sur Death Note. Rappelons tout de même que celle-ci comporte des images aériennes ayant été filmés à Charlottesville le jour où une voiture conduite par un néonazi a provoqué la mort d’une manifestante. Le YouTubeur précise qu’il continuera de mettre en avant des petits créateurs dans de nouvelles vidéos, tout en ayant conscience de la responsabilité que son statut implique.

Source