Cette photo de 195 milliards de pixels va vous époustoufler

La 4K ? C’est dépassé. Avec cette image, la 8K aussi. BigPixel, une startup chinoise qui compte Mercedez-Benz, Huawei, Microsoft et Bentley parmi ses clients, est spécialisée dans les photos de très haute résolution et vient de publier un cliché de 195 gigapixels. Pour vous donner un ordre d’idée, 1 gigapixel correspond à 1 milliard de pixels.

Et une caméra de 12 mégapixels (la définition la plus courante sur les smartphones en ce moment), c’est seulement 12 millions de pixels… Soit 16 250 fois moins. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il est possible de consulter l’image directement depuis votre navigateur !

Une photo de Shanghai comme si vous y étiez

La taille de l’image est si impressionnante qu’il est possible de distinguer les expressions faciales de personnes situées à plusieurs kilomètres du photographe. Capturée depuis la Perle de l’Orient, une tour de télévision de 468 mètres de haut située au coeur du quartier d’affaires de Lujiazui, la scène offre une vue dégagée sur le centre-ville de Shanghai.

Le paysage permet notamment d’apercevoir les rooftops de la ville la plus peuplée de l’Empire du Milieu. On y aperçoit aussi de nombreuses caméras, signes de la surveillance de masse que connaissent les citoyens de ce pays considéré comme une dictature par de nombreux journalistes.

Comment fait BigPixel pour réaliser une telle prouesse ?

La technique utilisée par l’entreprise chinoise pour concevoir ce fichier est en fait la même que celle que l’on utilise pour réaliser des panoramas avec notre smartphone. Il s’agit de l’assemblage de photos ; on peut donc imaginer qu’il a fallu du temps pour capturer suffisamment de clichés afin d’obtenir le résultat escompté.

Imaginez lorsque nous pourrons avoir une telle qualité avec nos téléphones. Il suffit de s’intéresser à la loi de Moore et de voir le dernier modèle à 4 capteurs imaginé par Samsung pour se dire que le futur est vraiment tout proche.

Découvrir la photo