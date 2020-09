Pixel 5 : Google a-t-il finalement développé deux versions ?

Il y a un mois, Google a dévoilé le Pixel 4a, son nouveau smartphone milieu de gamme. En même temps, la firme a également annoncé qu’il présentera, plus tard, une version 5G de ce smartphone, ainsi que le Pixel 5. A priori, donc, cette année, le smartphone premium de Google n’aura qu’une seule version alors que les années précédentes, la firme a proposé des versions standards, ainsi que des versions « XL » avec des écrans plus larges.

Pourtant, une nouvelle rumeur qui circule depuis cette semaine suggère que Google pourrait finalement proposer une autre version du Pixel 5, appelée « Pixel 5s ». Dans un article récemment publié, nos confrères de 9to5Google relaient Jose Antonio Ponton, présentateur d’une émission radio au Mexique.

Le design qui est montré par ce tweet corrobore les précédentes fuites concernant le Pixel 5. Cependant, à l’écran, où la section « À propos du téléphone » est ouverte, on voit que le nom du modèle est « Pixel 5S ». Google compte-t-il annoncer cette surprise lors de la présentation du Pixel 5 ? Pour le moment, nous l’ignorons. Et comme ces images ne proviennent pas d’une source officielle, celles-ci sont à considérer avec prudence.

Une version « S » avec une meilleure 5G ?

A priori, si Google sort un Pixel 5s, il devrait s’agir d’une version améliorée du Pixel 5. Mais dans ce cas, quelles pourraient être les améliorations proposées par ce modèle ? Pour nos confrères de 9to5Google, il est possible que la firme propose un modèle qui ne prend en charge que la 5G Sub-6 et un autre modèle qui prend en charge la 5G Sub-6 ainsi que la 5G mmWave. La technologie mmWave permet d’avoir une vitesse plus rapide, tandis que la 5G Sub-6 est parfois comparée à une excellente 4G.

À notre avis, il est également possible que Google propose une version standard du Pixel 5 avec un processeur de smartphone milieu de gamme, et un Pixel 5s qui coûtera plus cher, mais qui sera doté d’un processeur premium (le même processeur que les autres appareils haut de gamme de 2020).

Mais pour le moment, tous les scénarios sont possibles. D’ailleurs, le site TechRadar, par exemple, a un avis complètement différent. Celui-ci n’exclut pas la possibilité que Google a tout simplement décidé de changer le nom du Pixel 5 et d’y ajouter le suffixe « s » pour que l’appareil se différencie bien de ses appareils milieu de gamme.

En précommande à partir du mois d’octobre ?

Pour le moment, Google n’a pas encore officiellement indiqué la date de sortie du Pixel 5 (et de sa possible variante « s »). Cependant, en août, cette information a déjà fuité. Sur son blog français, la firme avait écrit : « Le Pixel 4a sera disponible en France le 01 octobre 2020 et en précommande à partir du 10 septembre 2020 sur le Google Store, Bouygues Telecom, Orange, SFR, la FNAC / Darty et Boulanger. Les Pixel 4a (5G) et Pixel 5 seront disponibles en précommande à partir du 8 octobre 2020¹ ».

Mais le billet a rapidement été modifié pour retirer les informations sur la sortie des Pixel 4a 5G et Pixel 5, ce qui signale qu’il s’agissait d’un accident.