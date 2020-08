Une fuite révèle la date des précommandes pour le Pixel 5

Cette semaine, Google a enfin dévoilé son smartphone milieu de gamme, le Pixel 4a. Et désormais, c’est la présentation de deux autres modèles, déjà confirmés par la firme, que les fans d’Android attendent : le Pixel 5 ainsi qu’une version 5G du Pixel 4a. Dans son annonce du Pixel 4a, Google a évoqué ces deux modèles, qui seront disponibles avant la fin de l’année. En revanche, leurs caractéristiques ne sont pas annoncées, ni la date de sortie.

Cependant, cette date de sortie a déjà fuité sur le blog de Google France. Comme le rapporte le site The Verge, le blog de Google France semble en effet avoir accidentellement indiqué la date de début des précommandes des prochains modèles, dans l’annonce du Pixel 4a. Cette publication a déjà été modifiée, mais ces informations sont toujours disponibles dans une mise en cache de la page web.

« Le Pixel 4a sera disponible en France le 01 octobre 2020 et en précommande à partir du 10 septembre 2020 sur le Google Store, Bouygues Telecom, Orange, SFR, la FNAC / Darty et Boulanger. Les Pixel 4a (5G) et Pixel 5 seront disponibles en précommande à partir du 8 octobre 2020¹ », peut-on en effet lire dans cette version mise en cache. Dans la version actuelle, les mentions des précommandes du Pixel 4a 5G et du Pixel 5 ont été retirées.

Les premiers smartphones 5G de Google Pixel

Ces deux smartphones sont importants pour l’écosystème hardware de Google puisqu’il s’agira des deux premiers modèles 5G de la firme de Mountain View. Celle-ci a déjà indiqué que le Pixel 4a 5G coûtera 499 euros en France, contre 349 euros pour la version 4G qui sera disponible à partir du 1er octobre.

Nous savons également que la France fera partie des pays où ces deux modèles seront commercialisés. Et Google a déjà publié une image montrant les tranches du Pixel 4a 5G et du Pixel 5.

Google pourrait petit à petit dévoiler les nouveautés de ces appareils. Mais en attendant, des rumeurs concernant le Pixel 5 circulent déjà sur la toile. Par exemple, une source non officielle indique que le Pixel 5 aura un écran de 6,67 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Plus ce taux est élevé, plus les animations sont fluides. Et actuellement, des modèles comme le Galaxy S20 Ultra ou le Galaxy Note 20 Ultra ont déjà un taux de 120 Hz.

Sinon, d’autres sources indiquent aussi que Google pourrait équiper le Pixel 5 d’un processeur moins performant que celui utilisé par des modèles comme le Mi 10 Pro de Xiaomi ou le OnePlus 8 Pro. Cela permettrait de réduire les coûts et donc de proposer ce modèle à un prix plus compétitif, tout en compensant les éventuelles lacunes hardwares avec de l’IA et des optimisations au niveau du logiciel.

Mais bien entendu, en attendant les informations officielles de Google, ces rumeurs sont encore à considérer avec prudence.