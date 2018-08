Play Store : bye, bye le minage de crypto-monnaies !

Google vient de prendre une décision radicale dans le domaine des crypto-monnaies, il ne sera plus possible de miner depuis son smartphone Android. La firme de Mountain view va en effet de bannir toutes les applications ayant recours à ces technologies. Précisons que cela concerne uniquement le minage, les applications pour surveiller à distance une crypto-monnaie restent autorisées, tout comme les portefeuilles par exemple.

Il s’agit d’une bombe dans l’univers des crypto-monnaies et un gros coup dur pour de nombreux éditeurs qui pensaient avoir trouvé le bon filon. Apple avait déjà pris la même décision sur l’App Store il y a plusieurs mois, c’est au tour du Play Store de bannir les applications de minage de crypto-monnaies. De quoi revoir le business model de certaines applications s’affichant ouvertement de minage de crypto-monnaies ou celles cachant leur réel dessein derrière une application lambda ou un jeu…

Google s’attaque aux applications de minage de cryptomonnaies

Concrètement, cela signifie que le Play Store n’autorisera plus les applications qui « valident » les transactions en crypto-monnaie sur les smartphones, en revanche, cela ne concernera pas « celles qui gèrent à distance ce processus de validation », qui elles seront toujours bienvenues sur le Play Store.

Google a expliqué : « Nous n’autorisons pas les applications qui exploitent la cryptomonnaie sur les appareils. Nous autorisons les applications qui gèrent à distance l’extraction de cryptomonnaie ».

Il s’agit d’une deuxième salve dans ce secteur, la firme de Mountain View ayant il y a quelques temps décidé d’interdire le développement de nouvelles applis liées au minage. Il ne s’agit pas d’un acharnement contre ce secteur économique, mais d’une volonté de conserver l’expérience utilisateur sur mobile et de préserver les terminaux

Les applis de minage sont accusées par le géant américain de pomper l’énergie des smartphones, de faire surchauffer certains éléments, de déstabiliser le système Android en utilisant toutes les ressources et de les endommager sur le long terme.

Sans vouloir faire l’avocat du diable, cette décision n’aurait pas aussi à voir avec le fait que de plus en plus de sites web ou d’applications font le choix d’abandonner la monétisation via des publicités devenues peu rentables et détestées par les internautes, pour se pencher vers le minage de crypto-monnaies ? La question est posée !