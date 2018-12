La PlayStation Classic déjà victime d’un hack pour faire tourner d’autres jeux

Il n’aura pas fallu longtemps avant que la console rétro PlayStation Classic ne cède à un groupe de pirates qui a profité de certaines failles pour y installer d’autres jeux. En effet, moins d’une semaine après sa disponibilité, la console de jeux a été victime des compétences de plusieurs pirates, dont yifanlu et madmonkey. Ce dernier profite déjà d’une certaine popularité car il s’est déjà attaqué aux consoles NES et SNES Mini.

La PlayStation Classic comprenait des failles

Pour arriver à leurs fins, les hackers ont exploité le fait que la PlayStation Classic embarque des ports USB permettant de brancher les manettes, un élément qui peut constituer une faille potentielle. C’est donc ces ports qui ont permis aux pirates d’accéder à l’émulateur en charge des jeux installés. Plutôt que de casser le chiffrement, ils ont découvert que Sony avait laissé la clef privée sur le système lui-même plutôt que de la conserver de son côté comme il aurait du le faire. De la même façon, madmonkey a découvert, alors qu’il diffusait ses exploits en direct sur Twitch, que l’appareil ne vérifiait pas certains éléments comme il aurait du le faire, à l’exemple du code de la bootrom.

De fait, les pirates ont pu faire tourner d’autres jeux sur la console assez facilement afin de dépasser la limite de la vingtaine de titres préalablement installés sur la console. Annoncée il y a quelques jours, la PlayStation Classic comprend vingt jeux tels que Final Fantasy VII, Grand Theft Auto, Rayman ou encore Tekken 3.

Avec cette nouvelle console, Sony s’inscrit dans la lignée de Nintendo, qui s’est tourné vers le retour de la Super Nintendo Classic Mini en 2107. Comme la PlayStation Classic, celle-ci comprend une vingtaine de jeux, dont The Legend of Zelda: A Link to the Past, Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting, Super Mario Kart ou encore Super Mario World.

