De plus en plus d’appareils compatibles avec le système multi-room de Google

Depuis l’avènement des enceintes connectées, que l’on peut appairer entre elles rapidement pour diffuser du son sur plusieurs périphériques en même temps, le nombre de maisons équipées d’un tel système ne cesse d’augmenter. Les maillages, eux, sont de plus en plus organisés autour d’un élément central comme le Google Home ou un Amazon Echo.

Aujourd’hui, la plupart des constructeurs hi-fi comme Bose ou Sonos garantissent une connexion entre leurs produits pour faire de l’upselling. Du côté de chez Google, on pouvait jusqu’à maintenant connecter la plupart des assistants de la marque avec le Chromecast Audio. Mais qui du dernier modèle ?

Le Chromecast 3 arrive enfin sur le multi-room de Google

Depuis le Chromecast 2, les dongles HDMI de Google peuvent aussi diffuser des flux vidéo de meilleure qualité sur votre écran de télévision. À l’heure où Netflix et ses concurrents gagnent de plus en plus des parts de marché chaque jour, être équipé de ce genre de gadget est donc un must-have pour qui ne possède pas de smart TV.

Le Chromecast 3, qui vient tout juste de se rendre disponible en France et dont nous vous parlions dans un article dédié, est donc enfin compatible avec le multi-room de Google. Vous pourrez donc, très bientôt, écouter votre playlist favorite depuis votre home cinema en commandant l’action à votre Google Home.

Comment en profiter ?

Pour pouvoir synchroniser le contenu diffusé par Google sur toutes vos enceintes, vous pouvez commencer par utiliser des Chromecast Audio (déjà compatibles, donc) branchés sur l’ensemble de votre système son, afin d’écouter vos podcasts favoris par exemple. Ce sera toujours moins cher que d’investir directement dans un Chromecast 3.

La fonctionnalité devrait aussi arriver sur davantage d’appareils Google estampillés Smart Display ; comme le Home Hub de la marque que nous avons découvert il y a peu. Avec toutes ces nouveautés, l’entreprise affirme ainsi clairement sa place au sein de l’écosystème smarthome de nos foyers.

