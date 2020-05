Poco F2 Pro : il pourrait s’agir de l’un des smartphones premium les moins chers

Bien que la marque Poco ait débuté sur les chapeaux de roues dès sa création par Xiaomi en 2018, grâce au succès du Poco F1, celle-ci n’a pas sorti de nouveau modèle en 2019. Cette année, Poco a cependant décidé de faire un come-back. Et après avoir dévoilé le Poco X2 au mois de février, celle-ci s’apprêterait maintenant à lancer un autre modèle, le Poco F2 Pro.

Et les rumeurs concernant cet appareil sont de plus en plus nombreuses. Il y a une semaine, nous relayions une information selon laquelle le Poco F2 Pro pourrait coûter 649 euros pour un modèle avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, et 749 euros pour un modèle avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Un haut de gamme plus accessible ?

Mais cette semaine, le site Android Authority publie un nouvel article qui suggère que le Poco F2 Pro pourrait coûter moins cher. D’après ce nouvel article, le prix en Europe serait finalement de 570 euros pour un modèle avec 128 Go de stockage interne.

Dans tous les cas, le Poco F2 Pro devrait faire partie des smartphones premium les moins chers du marché. En effet, malgré un prix qui serait relativement bas, cet appareil devrait avoir une fiche technique comparable à celui des modèles comme le Mi 10 Pro ou le Samsung Galaxy S20.

En réalité, de nombreux médias pensent que le Poco F2 Pro devrait être la version européenne du Redmi K30 Pro, un modèle qui a déjà été officialisé par Xiaomi en Asie (il s’agirait donc du même smartphone, mais avec des noms différents et quelques différences subtiles).

Comme la plupart de smartphones premium de 2020, le Redmi K30 Pro utilise un processeur Qualcomm Snapdragon 865. L’appareil a un écran AMOLED de 6,67 pouces, et une caméra frontale pop-up de 20 mégapixels pour les selfies. Sur le dos, ce smartphone a 4 caméras, dont une caméra principale de 64 mégapixels. Et sa batterie a une capacité de 4 700 mAh. Celle-ci peut être chargée avec un système de recharge rapide à 33W, qui permet de passer de 0 % à 100 % en 63 minutes.

Mais pour le moment, puisque Xiaomi n’a pas encore officiellement annoncé ni les prix, ni la fiche technique du Poco F2 Pro, toutes ces informations sont encore à considérer avec une extrême prudence.