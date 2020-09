Poco X3 : ce que l’on sait sur ce futur concurrent du OnePlus Nord

Après plus d’un an de silence total, la marque Poco de Xiaomi a fait son grand retour cette année. Et après les lancements du Poco X2 et du Poco F2 Pro, des rumeurs circulent déjà au sujet d’un modèle appelé Poco X3. Celui-ci serait un smartphone milieu de gamme, qui entrerait en concurrence directe avec le OnePlus Nord que OnePlus a récemment dévoilé.

Cette semaine, nos confrères d’Android Authority ont relayé plusieurs sources sur Twitter qui partagent les caractéristiques présumées de ce smartphone. D’après cet article, l’appareil aurait un écran de 6,67 pouces de type LCD avec une résolution Full HD et un taux de rafraichissement de 120 Hz. Cet écran serait protégé par du verre Gorilla Glass 5. Sinon, cet appareil utiliserait une batterie de 5 160 mAh qui prend en charge une technologie de recharge rapide à 33 W. Et sur le dos, il y aurait une caméra principale de 64 mégapixels.

Un smartphone équipé du nouveau SoC de Qualcomm pour les smartphones milieu de gamme ?

Mais le plus intéressant est que d’après Android Authority, ce smartphone utilisera le processeur Snapdragon 732G de Qualcomm. Pour rappel, il s’agit d’un nouveau processeur pour smartphones milieu de gamme présenté par cette entreprise. Et Xiaomi a déjà indiqué qu’il utilisera ce nouveau composant sur un appareil POCO, mais sans préciser sur quel modèle.

« Nous sommes extrêmement enthousiasmés par le prochain smartphone POCO et notre collaboration avec Qualcomm Technologies qui nous a permis de créer le premier appareil sur le marché avec la dernière plate-forme mobile Snapdragon 732G », a récemment déclaré Sam Jiang, responsable des produits chez POCO Global. « L’appareil établira une nouvelle référence dans la catégorie milieu de gamme, redéfinissant complètement la relation entre le prix d’un téléphone et ses capacités. »

Par rapport à son prédécesseur, le Snapdragon 730G, le 732G profite d’un gain de 15 % sur les performances du GPU. Le Snapdragon 732G bénéficie aussi de nouvelles fonctionnalité Elite Gaming pour les jeux vidéo. Et les appareils utilisant ce nouveau SoC pourront prendre en charge le Wifi 6 et le Bluetooth 5.

Le prix, un élément qui pourrait avantager le nouveau modèle de POCO par rapport à ceux de ses concurrents

Mais le véritable avantage du Poco X3 sur ses concurrents pourrait être son prix. En effet, Android Authority indique que Poco pourrait vendre ce nouveau modèle à un prix inférieur à ceux du OnePlus Nord, et du Pixel 4a de Google. Cependant, comme il ne s’agit encore que de rumeurs, toutes ces informations sont encore à considérer avec une prudence. Ce qui est clair, c’est que les modèles milieu de gamme prennent de plus en plus d’importance, alors que les prix des modèles premium ne cessent d’augmenter. C’est probablement la raison pour laquelle, cette année, Apple a décidé de lancer l’iPhone SE 2020.

En attendant le lancement du POCO X3, d’autres modèles de cette marque de Xiaomi sont déjà disponibles sur le marché. Dans le segment premium, il y a le POCO F2 PRO. Et pour ceux qui recherchent un appareil milieu de gamme, il y a le Poco X2.