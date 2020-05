Podcast Addict suspendu du Play Store à cause des directives sur le coronavirus

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, les plateformes sociales les plus populaires ont pris des mesures afin de limiter au maximum la désinformation ou les arnaques portant sur la naissance et la propagation du coronavirus. Cela a mené Twitter et Facebook à rédiger et appliquer de nouvelles directives portant sur le sujet.

Google s’est également lancé dans la bataille afin d’éradiquer certains services ou informations pouvant potentiellement être dangereux pour les utilisateurs, que ce soit du côté des données personnelles ou des fausses informations.

Pour ce qui est de son Play Store, la firme indique ainsi que « toute application faisant référence à COVID-19, ou à des termes connexes, sous quelque forme que ce soit dans ses métadonnées, ne sera approuvée pour distribution dans le Play Store que si elle est publiée, commandée ou autorisée par [des entités gouvernementales officielles et des organismes de santé publique, NDLR] ».

Une erreur du Play Store ?

Si la décision de Google semble légitime, elle a mené à la suspension de Podcast Addict du Play Store. Lancé en 2012 par Xavier Guillemané, ce service français permet d’agréger des podcasts de différentes plateformes dans un seul et même espace. En avril 2019, il comptait 2,5 millions d’utilisateurs.

Le compte Twitter du service a partagé un message l’informant de la décision du Google Play Store.

Here's the notification I got this morning… pic.twitter.com/UJF20ZnaPw — Podcast Addict (@PodcastAddict) May 16, 2020

Si Google a supprimé l’application Podcast Addict du Play Store, c’est parce que celle-ci rassemble des podcasts évoquant le coronavirus. Toutefois, on peut supposer qu’il s’agit d’une erreur de jugement de la part des outils de la firme chargés d’effectuer une telle tâche.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, l’app n’est pas disponible sur le Play Store, mais on peut supposer que cela sera le cas dans quelques jours tout au plus.

De leur côté, les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter tentent tant bien que mal de lutter contre les fake news, ce qui n’a pas empêché la diffusion de plusieurs théories du complot portant sur le coronavirus au cours de ces dernières semaines.

Selon certaines, Bill Gates serait déjà en possession d’un vaccin qu’il prévoirait de vendre tout en implantant une micro-puce sous la peau des patients afin de suivre toute la population mondiale. D’autres ont également mené à la destruction d’équipements 5G dans plusieurs pays européens.