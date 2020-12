Pornhub attaqué au cœur de son modèle économique

Sept jours après la publication de l’article « Les Enfants de Pornhub » par l’éditorialiste Nicholas Kristof du New York Times, Visa et Mastercard ont pris leur décision. Désormais, les deux géants du paiement ne proposeront plus aux clients utilisant leurs cartes bancaires de pouvoir procéder à des paiements sur la plateforme de vidéos pornographiques. Une attaque au cœur du modèle d’affaires de cette dernière.

La décision a été prise à la suite des révélations du journal new-yorkais, se reposant sur différents portraits d’enfants filmés à leur insu dans des vidéos retrouvées sur la plateforme. Un dossier complet, relayant de nombreuses preuves que la plateforme autorisait et tirait profit de scènes de viol et de présence de mineurs à l’écran.

Sur Twitter, le journaliste et auteur de l’article annonçait jeudi soir avoir été informé par Mastercard de sa décision. Plus tard, Bloomberg rapportait la déclaration de la société financière. « Notre enquête au cours des derniers jours a confirmé des violations de nos normes interdisant le contenu illégal sur leur site », déclarait Mastercard, avant d’ajouter avoir « demandé aux institutions financières qui connectent le site à notre réseau de mettre fin à l’acceptation ».

À la suite de ce rapport, Visa a tenu à rejoindre la décision de Mastercard avant d’avoir terminé sa propre investigation. L’entreprise rivale semblait bien surveiller la décision de Mastercard avant de se décider elle-même, laissant voir le poids de la mesure.

La société a tout de même souhaité se positionner en tête de gondole en déclarant : « Chez Visa, nous sommes vigilants dans nos efforts pour éradiquer les activités illégales sur notre réseau, et nous encourageons nos partenaires des institutions financières à examiner régulièrement la conformité de leurs marchands à nos normes sur cette plate-forme et d’autres ».

Pornhub n’a pas encore tenu à répondre aux médias lui ayant demandé de commenter les récents départs.

Le 9 décembre, la plateforme donnait sa réponse officielle, avec une liste de mesure se concentrant avant tout sur la disparition des téléchargements de vidéos pour tous. En s’attaquant à ce point, Pornhub comptait montrer à l’opinion publique qu’il se montrait concerné envers l’outil central au problème de la non-disparition des images. En donnant la possibilité à tous de pouvoir télécharger et publier à nouveau des vidéos, cet outil constituait le premier point à corriger.

La plateforme n’en aura pas terminé de prendre des mesures pour alléger sa peine. Rien n’est prévu néanmoins. Une chose est sûre : sans Mastercard, Visa, mais également PayPal et American Express, ses rentrées d’argent devraient fortement chuter. Une pression suffisante pour la raisonner à changer ?