Porsche lance une plateforme digitale et une app pour la recharge de véhicules électriques

Porsche lance une application mobile multi-plateforme qui permet de trouver rapidement une station de recharge et de s’y brancher quelque soit l’opérateur et la marque du véhicule.

Porsche poursuit sa digitalisation au pas de charge, et les annonces du constructeur allemand se succèdent dans ce domaine à un rythme soutenu.

La marque de luxe sportive vient d’annoncer le lancement d’un service de recharge innovant pour les véhicules électriques et rechargeables : Avec le Porsche Charging Service, le constructeur de voitures de sport propose désormais une plate-forme numérique qui englobe tous les aspects du processus de charge. Le service recherche des stations de recharge appropriées et utilise des données stockées de manière centralisée pour traiter le processus de paiement – à travers plusieurs pays et devises. L’application mobile disponible gratuitement et le système de navigation Porsche dirigent le client vers la station de chargement sélectionnée.

Selon Detlev von Platen, membre de la direction générale responsable des ventes et du marketing chez Porsche AG. « Avec le Porsche Charging Service, nous offrons à nos clients une plate-forme numérique centrale qui simplifie tous les aspects du processus de charge. En conséquence, il est encore plus facile d’intégrer la charge dans la vie quotidienne. »

Les informations sur l’emplacement et la disponibilité des stations de recharge, ainsi que le coût de la recharge d’un véhicule, sont disponibles en temps réel via l’application. Sur le socle de charge, l’utilisateur s’identifie à l’aide d’un code QR via l’application ou avec sa « Porsche ID card », que l’utilisateur reçoit gratuitement après s’être inscrit au service.

Un service qui n’est pas réservé aux seuls possesseurs de Porsche

Le service de recharge est actuellement disponible en Allemagne, en Autriche, en Suisse, au Danemark, aux Pays-Bas, en Belgique et en Finlande. Le service sera progressivement étendu à d’autres pays à partir de fin 2018. En Allemagne, l’utilisation du Porsche Charging Service coûte 2,50 euros par mois. A cela s’ajoutent les frais de recharge, qui dépendent de l’opérateur et de la quantité d’électricité utilisée pour charger le véhicule.

L’application est disponible sur tous les appareils mobiles équipés d’un système d’exploitation iOS ou Android et peut être téléchargée dès maintenant. Le service est en principe ouvert à tous les conducteurs de véhicules hybrides ou électriques. Son utilisation n’est par conséquent pas limitée aux véhicules Porsche.

Pour s’inscrire, c’est ici : www.porsche.com/connect-store. Un conseil : si vous voulez voir à quoi cela ressemble, comme le service n’est pas encore disponible en France, sur la page d’accueil, sélectionnez Europe puis un pays dans lequel il est disponible, comme l’Allemagne par exemple.