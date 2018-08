Pour 50400 euros, vous pourrez arborer ce Galaxy Note 9

La marque de luxe Caviar commercialisera une version bling bling en or du dernier Samsung Galaxy Note 9. Le smartphone proposé par la marque russe sera vendu à un prix indécent, il franchira en effet la barre des 50000 euros.

Le Samsung Galaxy Note 9 est le dernier né de la marque Coréenne, c’est pour cette raison que l’on entend beaucoup parler de lui depuis que l’entreprise a officialisé sa sortie au début du mois. Ce nouveau flagship concurrencera les iPhone X d’Apple, mais au prix d’un tarif toujours relativement cher puisqu’il sera au dessus des 1000 euros. Il va se vendre en France à partir de 1 009 euros par exemple.

Un Galaxy Note 9 à plus de 50000 euros

Si ce prix vous apparaissait déjà élevé pour faire l’acquisition du dernier représentant haut de gamme du leader de la téléphonie mobile, vous serez choqué d’apprendre qu’il existe une version 50 fois plus cher sur le marché. La marque Russe Caviar ne changera rien sur le volet technique et on gardera les caractéristiques suivantes :

Processeur : Exynos 9810 à 2,7 GHz

Mémoire vive ; 6 Go

Écran : 6,4 pouces Super Amoled (2960 x 1440)

Batterie : 4000 mAh

GPU : Mali-G72 MP8

Appareil photo : 12 mégapixels

Second capteur photo : 12 mégapixels

Capteur photo frontal : 8 mégapixels

Alors certes, le Galaxy note 9 embarque plusieurs technologies dernier cri et sera le flagship de Samsung pendant plusieurs mois, mais qu’est ce qui justifie de signer un chèque de 50420 euros ? Tout simplement parce-que pour ce prix là, vous aurez la chance de disposer d’une brique d’un kilo d’or. Plus qu’un smartphone, vous disposerez d’un joli lingot pour téléphoner !

Si vous n’avez pas 50000 euros à jeter par les fenêtres et que vous cherchez l’endroit pour trouver le Galaxy Note 9 au meilleur prix, cet article vous permettra de faire un choix éclairé !