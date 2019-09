Pour construire un ordinateur quantique, ils misent sur des Lego

Les ordinateurs quantiques représentent une sorte d’alpha et d’oméga. L’objectif de beaucoup d’entreprises du monde high-tech. Au CES 2019, IBM avait ainsi dévoilé son prototype, ambitionnant de devenir un précurseur dans ce domaine. Mais très souvent encore, on est dans le domaine de expérimentation voir même du bricolage. Si vous mettiez les pieds dans un laboratoire aujourd’hui, on est loin des petites machines classiques que l’on utilise. A la place ? Des machines qui semblent sorties des années 60, gigantesques et pleines de câbles.

Les Lego à l’assaut du quantique

Quel est le défi posé par les ordinateurs quantiques ? Concrètement sur une machine classique, les informations sont codées sont la forme de bits, qui peuvent avoir au choix une valeur de 0 ou de 1. Pour un ordinateur quantique, on parle de « qubits », qui peuvent avoir à la fois les valeurs de 0 et de 1. Il s’agit là de l’application de la mécanique quantique qui traduit la possibilité pour un atome ou une molécule d’être en différents états en même temps.

Les entreprises misent donc sur l’accumulation de qubits sur une même puce. Si on empile, ça va bien finir par marcher en quelque sorte. Mais, comme le relaie Slate, l’entreprise Quantum Circuits opte pour une logique différente, empruntée aux Lego. C’est l’idée développée par Robert Schoelkopf, professeur Yale. Plutôt que d’avoir une seule machine, il veut miser sur une multitude d’unités qui seraient connectées entre elles. Selon sa théorie, une telle approche permettrait de réduire les erreurs et de bénéficier de plus de puissance de calcul pour un coût réduit.

Pour l’instant, il s’agit encore de théories qui demandent désormais à être mises en application. Mais si c’est un succès, cette petite équipe pourrait prendre de vitesse les géants high-tech dans la course aux ordinateurs quantiques.