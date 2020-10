Pour Netflix, Jamie Foxx va (presque) se mettre dans la peau de Blade

En attendant que Marvel ne se décide à enfin lancer les nouvelles aventures de Blade et que Buffy / Sarah Michelle Gellar appartient au passé en attendant un inévitable reboot, le mythe des chasseurs de vampires est un peu délaissé. Mais bonne nouvelle, Jamie Foxx sera le prochain à se lancer sur ce profil, même s’il va le faire d’une manière qui s’annonce plutôt particulière.

Jamie Foxx signe encore avec Netflix

On a vu l’acteur il y a quelques mois dans le film Power pour Netflix, qui s’est avéré être une petite déception, tant on a l’impression qu’il y avait mieux à faire autour de ce projet. En attendant une éventuelle suite pour les super-pouvoirs sous amphétamines, on peut déjà se pencher sur le prochain projet de Jamie Foxx.

Selon les informations de Variety relayées par Screen Rant, Jamie Foxx sera la star et aussi le producteur exécutif du film Day Shift pour la plateforme de streaming. Le film, présenté comme une comédie, est adapté d’une histoire originale de Tyler Tice, écrite en 2017. Le film présentera donc Jamie Foxx comme un travailleur dans une piscine qui lutte chaque jour pour aider sa fille de 8 ans et vivre une vie « normale ». Mais, cette vie n’est en fait qu’une couverture pour son vrai travail, chasseur de vampires. Du côté de la réalisation, on découvrira JJ Perry, qui était surtout connu jusque-là pour être le coordinateur des cascades chez John Wick et Fast and Furious. Un beau CV donc qui incite à penser que le film pourrait être un peu plus qu’une simple comédie.

Jamie Foxx est associé à plusieurs autres projets chez Netflix en ce moment, il y a aussi The Cloned Tyrone, Dad Stop Embarassing Me et Project Power comme on vous le disait ci-dessus.