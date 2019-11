Pour Noël, pourquoi ne pas (vous) offrir cette trottinette électrique eXS Kickscooter signée SEAT ?

SEAT se penche sur la trottinette électrique

Déjà présent sur le segment de la voiture 100% électrique, le constructeur SEAT cède à son tour à l’appel de la mobilité urbaine avec son eXS KickScooter. Comme son appellation le laisse sous-entendre, il s’agit ici d’une nouvelle trottinette 100% électrique, élaborée avec Segway.

La petite trottinette SEAT eXS KickScooter promet ainsi une autonomie de 25 km, avec la possibilité de filer jusqu’à 25 km/h en vitesse de pointe. Une trottinette pliable et relativement légère (12,5 kg) que l’on pourra par exemple ranger dans le coffre de son SEAT Tarraco, avec même la possibilité de recharger la batterie de la trottinette. A ce sujet, la trottinette se recharge en 3 heures 30 environ.

Trois modes de conduite au menu

La trottinette SEAT eXS KickScooter propose 3 modes de conduite : mode Sport, mode Normal et mode Eco (vitesse limitée). Le tout est paramétrable directement depuis un écran LED placé sur le guidon, lequel se chargera également d’indiquer la vitesse de roulage ou encore l’autonomie restante, sans oublier la présence d’un régulateur de vitesse. Une application dédiée sera également de la fête, sur iOS comme sur Android.

Côté sécurité, la trottinette signée SEAT dispose de deux feux avant et arrière LED, sans oublier des amortisseurs à l’avant et à l’arrière pour un confort accru. La petite eXS KickScooter est montée sur des roues de 8″. Rappelons que d’autres constructeurs automobiles ont déjà dévoilé une trottinette électrique, c’est le cas récemment de l’allemand Mercedes.

« Éviter les bouchons, ne plus subir les tracas du métro, gagner du temps dans ses déplacements, la trottinette électrique SEAT est le must have des cadeaux à glisser sous le sapin » indique fièrement le constructeur. Pour cela, il faudra évidemment se rendre chez un distributeur SEAT, et accepter de débourser la somme de 599 euros. SEAT précise que sa trottinette eXS KickScooter est livrée avec un antivol.