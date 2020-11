Pour notre sécurité, Revolut ne nous appellera jamais

C’est un canal idéal pour les arnaques, qui tend à devenir l’ennemi du service client des marques. Les numéros de téléphone sont de moins en moins utilisés et certaines assistances préfèrent mettre de côté les appels et les SMS pour prendre contact avec les clients. Sur le secteur bancaire, c’est notamment le cas de Revolut, qui insiste aujourd’hui sur son blog avec un message très clair.

La néo-banque anglaise veut que ses clients ne répondent jamais à un SMS se prétendant représenter Revolut. Même chose pour les appels. Le service d’assistance se limite à l’application, et seulement l’application. « Revolut n’a pas de service téléphonique » écrit l’établissement sur son site. Une précision qui dévoile les limites du service, mais qui se veut dans l’intérêt des clients.

Attention aux arnaques sur Revolut

Selon la note de blog, Revolut recenserait à l’heure actuelle une augmentation du nombre d’arnaques. Par SMS ou par appel, des malveillants redoublent de techniques pour tenter d’accéder aux comptes des clients en se faisant passer par le service de la banque mobile.

« Toute ligne téléphonique se prétendant être du service client est fausse. De même, nous ne vous enverrons jamais de SMS vous demandant de cliquer sur un lien ou de nous envoyer des informations sensibles, tel que les détails de votre carte bancaire ou le mot de passe de votre application » détaille Revolut.

En cas de doute, bien qu’il ne puisse donc y en avoir à la réception d’un appel ou d’un SMS, Revolut conseille à ses clients de se rendre sur leur application et de demander directement une confirmation auprès du service client interne.

À ce sujet, Revolut propose généralement de se rendre sur son forum ou sur son blog pour des problèmes communs à différents clients. Pour une assistance personnalisée, il faudra se rendre à la rubrique « Aide » et « Obtenir de l’aide » pour discuter directement avec un assistant. Sinon, le support sur Twitter et également actif. Pour plus d’informations, découvrez ici notre test et avis sur Revolut.

Et chez les autres ?

Parmi ses concurrents, les banques en ligne sont moins fermées sur la question, et n’hésite pas tout de même à proposer aux clients des numéros de téléphone d’assistance pour pouvoir communiquer avec un employé oralement. Chez Boursorama Banque par exemple, la ligne d’assistance par téléphone est disponible du lundi au vendredi, de 8h à 22h, et le samedi de 8h45 à 16h30. C’est également le cas chez Bforbank et Hello bank!.