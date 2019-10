Pour ce scientifique, les extraterrestres surveillent la Terre

Voilà plusieurs années que le SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence), un groupe dont l’objectif est de se pencher sur la détection de potentielle vie extraterrestre, mène plusieurs projets dédiés à ce sujet.

Le groupe se consacre par exemple à Breakthrough Listen, une initiative dotée d’un fond de 100 millions de dollars dans lequel a investi le milliardaire russe Yuri Milner. L’objectif de celui-ci est également de détecter une vie intelligente extraterrestre, une quête qui a été soutenue par de nombreux scientifiques lors de l’annonce du projet en 2015, dont Stephen Hawking.

Une hypothèse sur les extraterrestres qui paraît peu probable

C’est donc l’un des scientifiques du SETI qui a évoqué cette hypothèse il y a quelques jours. James Benford, physicien et chercheur indépendant du groupe, a indiqué dans un article qu’il se pourrait que certaines sondes spatiales soient utilisées par les extraterrestres pour espionner la Terre. Le scientifique évoque des objets spatiaux pouvant être utilisés à cet effet, expliquant : « Ils tournent autour du Soleil au même rythme que la Terre, et ils sont très proches ». Pour lui, il se pourrait donc que ces objets spatiaux soient exploités par une vie intelligente extraterrestre pour surveiller notre planète. En ce sens, ceux-ci pourraient permettre d’en savoir plus au sujet de leur potentielle existence.

Néanmoins, plusieurs chercheurs indiquent qu’il y a très peu de chances qu’une telle hypothèse soit vraie et que des extraterrestres nous écoutent bel et bien.

Pour sa part, Paul Davies, physicien et astrobiologiste de l’Arizona State University, explique : « Quelle est la probabilité que la recherche extraterrestre se fasse sur l’un de ces co-orbitaux ? Évidemment extrêmement improbable ». Il ajoute tout de même à cela : « Mais si cela coûte très peu cher d’aller jeter un coup d’œil, pourquoi pas ? Même si on ne trouve pas E.T, on pourrait trouver quelque chose d’intéressant ».

Pour rappel, le SETI se penche également sur l’existence et la découverte de sursauts radio rapides, -des flashs d’onde radio qui ne durent que quelques millisecondes-, dans le cadre de l’initiative Breakthrough Listen. Les scientifiques se demandent donc s’il s’agit là de technosignatures extraterrestres, un fait qui n’a pas encore été prouvé. En ce sens, les chercheurs écoutent constamment certaines zones dans l’espace pour capter ce qu’il se produit et déterminer d’où vient le son en question.