Pourquoi certains MacBook Pro sont désormais interdits en avion

Voilà quelques semaines qu’Apple a annoncé le rappel de certains modèles d’ordinateurs portables après avoir découvert un risque de surchauffe de la batterie. En conséquence, la marque à la pomme avait tenu à signaler que le problème pouvait toucher les MacBook Pro 15 pouces commercialisés entre septembre 2015 et février 2017.

Ce sont logiquement ces modèles de MacBook Pro qui sont visés par la décision de la Federal Aviation Administration (FAA), l’autorité en charge des réglementations et des contrôles de l’aviation civile.

Il y a quelques semaines déjà, la FAA avait partagé un tweet en indiquant qu’elle avait prévenu les compagnies aériennes et qu’il s’agissait là d’un avertissement concernant les MacBook Pro d’Apple. Ce jour, la nouvelle concernant cette interdiction a donc été confirmée par l’agence de presse Reuters.

#RECALL ALERT: The #FAA reminds passengers that recalled #batteries do not fly. Avoid carrying #recalled batteries when flying until repaired/replaced per manufacturer instructions. Learn how to #PackSafe at https://t.co/OzSsV8ar7m. @USCPSC recall ➡️https://t.co/rKTiTdv4lj https://t.co/kqLCRedilp

— The FAA (@FAANews) July 10, 2019